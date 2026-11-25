Senegals Fußballnationalteam ist wieder Afrikameister. Nach der Aberkennung des Titels hat der Internationale Sportgerichtshof das Urteil nun revidiert.

Maurice Fall trägt das senegalesische Nationaltrikot. Er ist auf einer der Promenaden in Senegals Hauptstadt Dakar unterwegs und hat sein Radio dabei. Zufrieden dreht der Fußballfan den Regler lauter.

Mit monotoner Stimme verkündet der Moderator die Nachricht, die in diesen Tagen auf jedem senegalesischen Sender rauf- und runterlaufen wird: „Senegal ist Sieger des Afrika-Cups 2025“.steht nun endlich eine Entscheidung. Nach dem spannungsgeladenen Match im Januar zwischen Senegal und Marokko war Senegal der Sieg zunächst aberkannt worden. Hintergrund waren chaotische Szenen, nachdem Senegals Spieler während der torlosen Nachspielzeit geschlossen das Feld verlassen hatten, um gegen einen Elfmeter zu protestieren, der gegen sie verhängt worden war.

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Die Aktion verzögerte das Finale in der marokkanischen Stadt Rabat um mehr als 15 Minuten, bevor der zuvor verhängte Elfmeter vom Marokkaner Brahim Díaz ausgeführt und von Senegals Torwart gehalten wurde. Schließlich triumphierte Senegal nach Verlängerung mit 1:0, wobei Pape Gueye den Siegtreffer erzielte. , als ein Berufungsgremium des afrikanischen Fußballverbands entschied, dass die „Teranga-Löwen“ gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen hätten, indem sie nach der Vergabe des Elfmeters das Spielfeld verließen.

Der senegalesische Fußballverband hatte daraufhin Berufung beim Sportschiedsgericht eingelegt, der höchsten juristischen Instanz im Sport, und seitdem war hinter verschlossenen Türen verhandelt worden. Am Dienstag erfolgte schließlich das mit Spannung erwartete Urteil: Einstimmig entschied das CAS-Gremium, der Entscheidung von Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala zu folgen. Er hatte das Spiel wieder aufgenommen, als Senegal auf das Spielfeld zurückgekehrt war. Damit ist Senegal nun offizieller Sieger des Afrika-Cups, nach einem Fußballkrimi, der selbst nach dem Schlusspfiff noch monatelang kein Ende fand.

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„Senegal hat zweimal gewonnen“, sagt Maurice Fall und grinst breit. „Auf dem Feld und vor dem Gericht. Es ist Recht gesprochen worden“, sagt er, während er im Schatten einer Palme sitzend einer Gruppe Kindern beim Kicken zuschaut. Fast alle von ihnen tragen an diesem Tag stolz das Trikot der Nationalmannschaft – selbstverständlich mit zwei Sternen auf der Brust.

Einen für den Sieg beim Africa Cup of Nations 2021, Senegals erstem kontinentalen Titel, der zweite für das dramatische Finale im Januar 2026. Als Senegal im Januar den Afrika-Cup gewann, versank Dakar in einem Freudentaumel. Die Nacht wurde zum Tag, Zehntausende feierten auf den Straßen, Autos hupten, Menschen tanzten, sangen und schwenkten die grün-gelb-roten Fahnen.

Die Farben der Nationalmannschaft schmücken seither Häuserfassaden, Straßenlaternen, selbst die Stämme der Bäume entlang der großen Boulevards leuchten noch immer in den Farben der Nationalflagge. Nun ist der Pokal zurück – und mit ihm die Genugtuung. Er habe ohnehin nie daran gezweifelt, dass der Pokal seinem Land gehöre, sagt Fall.

Ähnlich scheinen es auch die Souvenirverkäufer von Dakar zu sehen: Sie hatten seit Januar konsequent Trikots mit zwei Sternen verkauft und auch Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye schmückte sein Social-Media-Profile mit einem Bild des Afcon-Pokals. In Marokko wurde die Entscheidung dagegen verhalten aufgenommen. Die Königliche Marokkanische Fußballföderation zeigte sich in einer ersten Stellungnahme „überrascht“ über das Urteil und kündigte an, „alle möglichen Rechtsmittel einzulegen, um die Entscheidung des Sportschiedsgerichts anzufechten“.

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Der Fußball-Krimi könnte damit also doch noch in eine weitere Runde gehen. Der Vorfall im Finale von Rabat hatte jedenfalls Konsequenzen für das internationale Fußballregelwerk. Nachdem die senegalesische Mannschaft aus Protest geschlossen den Platz verlassen hatte, reagierte das Regelgremium Ifab im April mit einer Anpassung der Spielregeln. Künftig können Schiedsrichter Spieler mit einer Roten Karte bestrafen, die aus Protest gegen eine Entscheidung das Spielfeld verlassen.

Die Sanktion gilt auch für Trainer und Betreuer, die Spieler dazu anstiften. Führt das Verhalten einer Mannschaft zum Spielabbruch, wird die Partie grundsätzlich als verloren gewertet, teilte die IFAB mit. Triumph im Chaos Senegal siegt in einem von Tumulten geprägten Finale dramatisch über Gastgeber Marokko. Dessen Star Brahim Diaz wird zum tragischen Helden.

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