Sportstaatsministerin Schenderlein und Bundeskanzler Friedrich Merz planen eine Reise zur Fußball-WM, während die Grünen und AfD kritisch sind. Die Grünen kritisieren die Bundesregierung und den Bundeskanzler, weil sie die Möglichkeit, sich proaktiv für einen menschenrechtskonformen und rechtsstaatlichen Rahmen einzusetzen, verpassten. Die AfD lehnte eine Anfrage unbeantwortet ab. Die Linke und Menschenrechtsaktivisten kritisieren Trumps Einwanderungspolizei ICE und die FIFA.

Sport staatsministerin Schenderlein fliegt zum einzigen Gruppenspiel der Deutschen, das nicht in den USA stattfindet. Kanzler Merz will nur kommen, falls Deutschland ins Finale kommt. Bundespräsident Friedrich Merz (CDU) bei einem Spiel seines favorisierten Vereins: Borussia Dortmund.

Ob er auch zur WM fliegt, hängt von der Leistung der Nationalmannschaft ab. Sport-Staatsministerin im Kanzleramt, wird am 20. Juni zum zweiten Gruppenspiel der Nationalmannschaft nach Toronto reisen. Es ist das einzige Gruppenspiel der Deutschen, das nicht in den USA stattfindet.

Weitere Reisen stehen noch nicht fest. Bundeskanzler Friedrich Merz kann sich zumindest vorstellen, zur WM zu reisen, allerdings unter einer Bedingung. Wenn Deutschland im Endspiel ist, fahre ich selbstverständlich hin, erklärte er kürzlich in der Sendung von Caren Miosga. Das findet am 19.

Juli in New York statt. Von den Grünen kommt Anerkennung, dass Schenderlein nach Kanada fliegt, nicht in die USA. Aber auch Kritik: Die deutsche Bundesregierung und Bundeskanzler Friedrich Merz haben sämtliche Möglichkeiten, sich proaktiv und an der Seite der Zivilgesellschaft für einen menschenrechtskonformen und rechtsstaatlichen Rahmen bei der WM einzusetzen, verstreichen lassen. sportpolitischer Sprecher der Union, eine Reise zur WM plant. Unklar ist noch, wann und zu welchem Spiel.

Die Grünen-Fraktion erklärte, ihnen sei kein Mitglied bekannt, das zur WM fliege. Die AfD ließ eine Anfrage unbeantwortet. Nicht nur bei den Linken ist die WM umstritten. Der Grund: Donald Trump und die FIFA.

Schon der eigens für den US-Präsidenten erdachte „Friedenspreis“ sorgte für Kritik. Spätestens aber nach seiner Drohung, Grönland zu annektieren, forderten manche den Boykott –. Zwischenzeitlich entspannte sich das Verhältnis zu den USA zwar wieder. Sorge gibt es aber auch, Trumps Einwanderungspolizei ICE könnte vor den Stadien lauern.

Entsprechend laut ist die Kritik von Menschenrechtsaktivisten. Wenn die Bundesregierung anlässlich der WM in die USA reist, trägt sie auch eine politische Verantwortung, sagt Maja Liebing, Amerika-Referentin von Amnesty International in Deutschland, unserer Redaktion





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