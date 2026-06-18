Spotify ändert Anmeldeverfahren: Was Nutzer jetzt wissen müssen

Spotify führt eine Änderung ein, die viele Nutzer zunächst nicht bemerken werden, jedoch später zu Problemen führen könnte. Daher sollten Nutzer, die ihr Konto bereits seit Jahren nutzen, überprüfen, ob ihre hinterlegten Daten noch aktuell sind.

Spotify führt eine Änderung ein, die viele Nutzer zunächst nicht bemerken werden, jedoch später zu Problemen führen könnte. Daher sollten Nutzer, die ihr Konto bereits seit Jahren nutzen, überprüfen, ob ihre hinterlegten Daten noch aktuell sind.

Die Umstellung betrifft jedoch nur die Anmeldung und hat keine Auswirkungen auf Musik, Playlists und andere Inhalte. Betroffen sind vor allem Nutzer, die sich bisher mit ihrem Benutzernamen anmelden. Wer bereits die E-Mail-Adresse oder andere Log-in-Methoden nutzt, ist von der Änderung kaum betroffen. Es wird darauf hingewiesen, dass Benutzername und Anzeigename nicht dasselbe sind.

Der Benutzername dient der Identifikation des Kontos, während der Anzeigename in Profilen, Playlists oder anderen Bereichen sichtbar ist und geändert werden kann. Die Umstellung betrifft ausschließlich die Anmeldung und hat keine Auswirkungen auf Anzeigenamen oder vorhandene Benutzernamen. Spotify entfernt lediglich die Log-in-Möglichkeit über den Benutzernamen. Besonders ältere Konten sollten überprüft werden, da Nutzer, die sich seit Jahren mit ihrem Benutzernamen anmelden, möglicherweise nicht mehr wissen, welche E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Wird diese Adresse nicht mehr genutzt oder besteht kein Zugriff mehr darauf, kann es später zu Problemen kommen, etwa wenn das Passwort zurückgesetzt werden muss oder Sicherheitsfragen anstehen. Nutzer können in den Kontoeinstellungen unter "Konto" und "Persönliche Informationen bearbeiten" kontrollieren, ob die gespeicherte E-Mail-Adresse korrekt ist. Änderungen müssen anschließend über "Profil speichern" gesichert werden. Fehlt eine E-Mail-Adresse, lässt sie sich über "Anmeldemethoden bearbeiten" und "Hinzufügen" ergänzen





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Spotify Anmeldung Benutzername E-Mail-Adresse Kontoeinstellungen

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