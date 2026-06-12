Spotify-Betrug: U17-Fußballerin Mirja Kropp Opfer eines Betrugsversuchs

Ein neuer Betrug im Internet nutzt das Logo von Spotify, um Nutzer zu täuschen. Die deutsche U17-Fußballerin Mirja Kropp wurde Opfer eines solchen Betrugsversuchs.

Ein neuer Betrug im Internet nutzt das Logo von Spotify , um Nutzer zu täuschen. Die deutsche U17- Fußball erin Mirja Kropp wurde Opfer eines solchen Betrug sversuchs. Sie erhielt einen Link von einer Mitspielerin, der wie ein Spotify -Link aussah, aber in Wirklichkeit ein Betrug sversuch war.

Kropp musste ihr Instagram-Passwort eingeben, um ihr Voting abzugeben, aber danach hatte sie keinen Zugriff mehr auf ihren Account. Die Betrüger hatten ihn gehackt und boten ihn an, um ihn dann an andere zu verkaufen. Kropp ignorierte die Kontaktaufnahme und übergab das Problem an ihren Verein RB Leipzig. Die IT-Experten des Vereins arbeiten daran, Kropps Account wiederherzustellen.

Kropp warnt, dass viele Menschen auf diese Weise täuschen werden und möchte, dass andere vorsichtig sind





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