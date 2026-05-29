Spotify erweitert Smartphone-App um neue Funktionen zur besseren Organisation und Verwaltung von Inhalten

Der Streaming-Dienst Spotify hat seine Smartphone-App um mehrere neue Funktionen erweitert, die es Nutzern ermöglichen, ihre Wiedergabelisten übersichtlicher zu organisieren und Inhalte einfacher zu verwalten. Bisher nur in der Desktop-Version verfügbar, bringt der Streaming-Dienst nun Werkzeuge auf Android- und iOS-Geräte, mit denen Nutzer ihre Musiksammlungen nach verschiedenen Kriterien wie Stimmung, Musikrichtung oder Aktivität strukturieren können.

Spotify erweitert seine Smartphone-App um mehrere neue Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, ihre Wiedergabelisten übersichtlicher zu organisieren und Inhalte einfacher zu verwalten. Bisher nur in der Desktop-Version verfügbar, bringt der Streaming-Dienst nun Werkzeuge auf Android- und iOS-Geräte, mit denen Nutzer ihre Musiksammlungen nach verschiedenen Kriterien wie Stimmung , Musikrichtung oder Aktivität strukturieren können.

Die neue Funktion soll dabei helfen, auch größere Sammlungen übersichtlich zu halten. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, mehrere Titel gleichzeitig zu markieren und zu bearbeiten. Diese Änderung betrifft nicht nur Musikstücke, sondern auch Podcast-Folgen und Hörbücher. Das Update wird laut Spotify derzeit schrittweise verteilt.

Premium-Kunden erhalten zusätzlich die Möglichkeit, mehrere Titel in der Warteschlange gesammelt zu verwalten. Eine weitere neue Funktion ist die Möglichkeit, Musik auch dann herunterzuladen, wenn die App nicht geöffnet ist. Fortschrittsanzeigen zeigen dabei den aktuellen Stand der Downloads an. Neu ist zudem eine eigene Schaltfläche, mit der sich die Reihenfolge der Zufallswiedergabe erneut durchmischen lässt.

Spotify verteilt die Funktionen derzeit weltweit. Wann sie auf dem jeweiligen Gerät erscheinen, hängt davon ab, wie aktuell die installierte App-Version ist





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spotify Smartphone-App Neue Funktionen Wiedergabelisten Inhalte Verwalten Desktop-Version Android-Geräte Ios-Geräte Strukturieren Stimmung Musikrichtung Aktivität Premium-Kunden Warteschlange Herunterladen Download Zufallswiedergabe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WhatsApp greift nach eurem Geld: Diese Funktionen kosten bald 2,49 EuroWer bei WhatsApp künftig mehr will, muss dafür bezahlen – das steckt im neuen Plus-Abo.

Read more »

Spotify: Playlist-Ordner jetzt auch in der mobilen App verfügbarSpotify verteilt mehrere Verbesserungen: Playlist-Ordner kommen auf Mobilgeräte, Bulk-Editing wird ausgebaut.

Read more »

Bürgern helfen: Mit Smartphone-App Hinweise an zuständige Stellen weitergebenDie kostenlose App 'Du bist Dein Ort' soll Bürgern helfen, Hinweise schnell an die zuständigen Stellen weiterzugeben. Nutzer fotografieren den Mangel vor Ort, ergänzen eine kurze Beschreibung und senden die Meldung ab. Die Meldung erfolgt anonym, und der Standort wird automatisch per GPS erfasst, damit die zuständigen Stellen die Informationen schneller erhalten. Die App lässt sich nicht nur für Schadensmeldungen, sondern auch für Informationen zu Veranstaltungen, Baustellen, Umfragen oder wichtigen Hinweisen nutzen. Teilweise können auch geplante Baugebiete oder Straßensanierungen auf Karten dargestellt werden.

Read more »

High-End-Smartphone Oppo Find X9 Ultra im Test: Mehr Kamera als SmartphoneOppo treibt mit dem Ultra seinen Weg zwischen Kamera und Smartphone weiter. Spätestens mit dem optionalen Tele hebt sich das Find X9 Ultra aus der Masse ab.

Read more »