Spotify plant KI-Song-Remixe mit monatlichem Zuschlag

Spotify prüft KI-Funktion zur Song-Anpassung. Kosten bis zu fünf US-Dollar. Künstler wie Olivia Rodrigo lehnen ab. Start 2027.

Der Musikstreaming dienst Spotify entwickelt derzeit eine innovative Funktion, die es Nutzern ermöglichen soll, ihre Lieblingslieder durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz individuell zu verändern. Diese neue Technologie zielt darauf ab, das Nutzererlebnis grundlegend zu erweitern, indem sie personalisierte Remix-Versionen von bekannten Tracks generiert. Allerdings ist diese Erweiterung nicht im bestehenden Premium-Abo inbegriffen, sondern erfordert einen separaten finanziellen Aufwand. Die angedachten Kosten für dieses Zusatzangebot sollen bis zu fünf US-Dollar pro Monat betragen.

KI-gestützte Sound-Anpassung

Die technische Umsetzung dieser Funktion sieht vor, dass Algorithmen den musikalischen Stil eines Songs anpassen oder komplette Remix-Versionen erstellen. Nutzer haben somit die Möglichkeit, aus einem ursprünglichen Popsong beispielsweise einen Dance- oder Rock-Remix generieren zu lassen. Diese Flexibilität unterscheidet das Projekt von bisherigen KI-Anwendungen in der Musikbranche, da sie direkt in die kreative Gestaltung der Hörer eingreift. Ziel ist es, den Nutzern ein höchst personalisiertes Hörerlebnis zu bieten, das über das reine Abspielen von Titeln hinausgeht und aktive Mitgestaltung erlaubt.

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Lizenzverhandlungen mit Labels

Hinsichtlich der Lizenzvereinbarungen zeigt Spotify ein differenziertes Vorgehen gegenüber den großen Musikkonzernen. Mit Universal Music Group verhandelt Spotify dabei direkt mit einzelnen Künstlern, um deren Einwilligung zur Nutzung ihrer Werke einzuholen. Im Gegensatz dazu müssen mit Sony Music Group und Warner Music Group noch separate Vereinbarungen über die Nutzung der KI-Funktion getroffen werden. Ein zentrales Element dieser Verhandlungen ist die Selbstbestimmung der Musiker: Sie können eigenständig entscheiden, ob ihre Songs für KI-Remixe freigegeben werden. Zudem sollen teilnehmende Künstler finanziell von den zusätzlichen Einnahmen beteiligt werden, falls Nutzer ihre Titel modifizieren.

Widerstand junger Künstler

Trotz der potenziellen Vorteile stößt das Projekt auf erheblichen Widerstand, wobei sich die Ablehnung primär bei jüngeren Musikern manifestiert. Während ältere Künstler der Initiative tendenziell aufgeschlossener gegenüberstehen, lehnen viele Nachwuchstalente die Technologie kritisch ab. Ein prominentes Beispiel für diesen Widerstand ist die US-amerikanische Sängerin Olivia Rodrigo, die den Einsatz der KI-Technologie für ihre Musik klar ablehnt. Dieser Konflikt zwischen technologischem Fortschritt und dem Schutz der künstlerischen Integrität stellt eine der größten Herausforderungen für die Einführung dar.

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Verzögerter Starttermin 2027

Ursprünglich hatte Spotify geplant, die Neuerung bereits früher vorzustellen, doch aktuelle Berichte deuten auf eine signifikante Verschiebung hin. Der Dienst könnte die Funktion voraussichtlich erst im ersten Quartal 2027 der Öffentlichkeit präsentieren. Als möglicher Termin für eine offizielle Vorstellung gilt die Grammy-Verleihung im Februar 2027, was strategisch einen hohen Medienwert verspricht. Bis dahin plant Spotify zunächst eine öffentliche Testversion, die nur für ausgewählte Nutzer zugänglich sein wird.

Unklare Preisstruktur

Neben dem zeitlichen Verlauf der Einführung bleiben auch finanzielle Details vorläufig unbestätigt. Obwohl zunächst von Kosten von bis zu fünf US-Dollar die Rede war, steht der endgültige Preis für den Kunden noch nicht fest. Diese Unklarheit spiegelt die komplexe Verhandlungslage mit den Labels und den unterschiedlichen Reaktionen der Künstler wider. Spotify muss nun den Balanceakt schaffen, zwischen den Forderungen der Plattformbetreiber und dem Schutz der geistigen Eigentumsrechte der Musiker eine nachhaltige Lösung zu finden, bevor das Feature auf den Markt kommt.