Die Spotify-Plays im Oktober zeigen klare Sieger: Gemischtes Hack dominiert, Tim Gabel startet in die Top Ten, Benjamin von Stuckrad-Barre steigt neu ein. Analyse der Zahlen.

Die exklusiven Auswertungen von Meedia zu den Spotify -Plays im Oktober offenbaren deutliche Verschiebungen in der deutschen Podcast-Landschaft. Während etablierte Titel wie Gemischtes Hack und Kaulitz Hills ihre Dominanz festigen, gelangen Newcomern und Aufsteigern signifikante Platzgewinne. Benjamin von Stuckrad-Barre startet mit seiner Sendung Dein Ernst auf Platz 57, und Tim Gabel erreicht erstmals die Top Ten seiner Kategorie.

Platzierungen und Plays der Top-Titel

Gemischtes Hack von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt behauptet weiterhin die führende Position mit einem Durchschnittswert von über zwei Millionen Plays pro Folge. Kaulitz Hills mit Bill und Tom Kaulitz folgt dicht auf den zweiten Platz und bewegt sich stabil im Bereich von mehr als einer Million Abrufen pro Episode. Diese beiden Formate sichern sich damit klar die beiden Spitzenplätze der aktuellen Wertung.

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Der Tim Gabel Podcast schaffte den Sprung unter die ersten zehn Titel. Die Gesprächsreihe verbesserte ihre Platzierung im Oktober deutlich von mindestens Rang 21 auf mindestens Rang 10. Die durchschnittlichen Play-Zahlen stiegen dabei von mindestens 212.500 auf mindestens 333.333 Abrufe. Ein entscheidender Motor für diesen Erfolg war die Episode mit dem Autor und Podcaster Tim Vollert, die allein mehr als 700.000 Aufrufe verzeichnete.

Neueinsteiger und Aufsteiger im Überblick

Zwei weitere Titel gewannen jeweils fünf Ränge hinzu: Wissen Weekly und die Lage der Nation rückten auf die Plätze 20 und 21 vor. Im oberen Mittelfeld zeigten diverse Reihen enorme Sprünge. 1Live 99 Problems mit Felix Lobrecht kletterte von Rang 46 auf 24, Politik mit Anne Will von 49 auf 29 und Mord am Mittwoch von 53 auf 33. Paarspektiven stieg von 69 auf 46.

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Der Yoiuga-Video-Podcast von Verena Leuze ist neu in der Top 100 vertreten und erreicht Platz 41. Benjamin von Stuckrad-Barre debütierte mit seiner Gesprächssendung Dein Ernst auf Rang 57. Die Folgen liegen zwischen 50.000 und 100.000 Plus Plays. Die konstanten Zahlen deuten darauf hin, dass viele Hörer die Reihe wegen Stuckrad-Barres Namen konsumieren und nicht primär wegen der jeweiligen Gäste.

Methodik und True-Crime-Titel

Der True-Crime-Titel Mordlust ist als Nummer 1 seines Genres aus der Mio.-Marke gefallen. Allerdings lässt Spotify nur ungefähre Werte zu. Sichtbar sind Sprungmarken ab 50.000 bis hin zu über drei Millionen Plays. Meedia berechnet den Mittelwert aller neuen Episoden des Monats. Bei drei Episoden mit unterschiedlichen Play-Stufen ergibt sich so ein exakter Durchschnittswert.

Die Auswertung erstreckt sich auf mehr als 14 Tage nach Veröffentlichung. Dies stellt sicher, dass der Großteil der Abrufe in der Berechnung enthalten ist. Episoden unter 50.000 Aufrufen werden komplett ausgeblendet. So entsteht ein verlässlicher Vergleich der aktuellen Marktpositionen deutscher Podcast-Formate auf der Streamingplattform.