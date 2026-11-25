Hailey Bieber wollte ihren Milliardendeal feiern. Doch nach ihrem Auftritt soll der Spott online im Netz die Unternehmerin schwer treffen.

soll angeblich mehr mit den Reaktionen auf ihren jüngsten Bühnenauftritt zu kämpfen haben, als sie nach außen zeigt. Wieberichtet, verunsichert der Spott über ihr Gespräch beim DealBook Summit 2026 in New York City die Unternehmerin sehr stark.

Dort hatte sie mit dem New-York-Times-Journalisten Andrew Ross Sorkin gesprochen. Eigentlich wollte sie dabei ihren Erfolg als Gründerin der Hautpflegemarke Rhode und deren Verkauf für eine Milliarde US-Dollar präsentieren. Im Netz verbreiteten sich indessen besonders ihre ungewöhnlichen Formulierungen und Antworten, die einige Zuschauer nicht richtig überzeugten. Kritiker warfen ihr unter anderem vor, schlecht vorbereitet zu sein und zu wenig vom Geschäft zu verstehen.

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Ein Insider verriet in diesem Kontext dem Blatt:spürt den Druck stärker, als sie jemals zugeben würde, und die virale Reaktion auf ihr Interview hat sie zunehmend verunsichert – auch wenn sie offenbar noch immer nicht ganz versteht, warum die Menschen so reagieren.

"Sie sprach von "optimistical", um die optimistische Selbsttäuschung zu beschreiben, mit der sie die Mindestsumme von einer Milliarde US-Dollar festgelegt habe. Später verwies das Model auf eine Definition von Dictionary.com. Demzufolge gibt es den Begriff tatsächlich als Variante von "optimistic". Auch andere Aussagen wurden diskutiert.

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So nannte sich"zu 100 Prozent süchtig nach sozialen Medien", sprach über Vergleiche mit anderen im Netz und räumte ein, ihre frühere Kritik an übermäßigem Konsum eher unglücklich formuliert zu haben. Als sie ehrlich zugab, manchmal nach negativen Nachrichten über sich zu suchen, sagte Andrew: "Nun, wir werden sehen, was nach diesem Interview passiert.

"soll der Kummer seiner Frau genauso belasten. Normalerweise sei sie diejenige, die ihn aus schwierigen Phasen wieder herausholt. Laut dem Insider nimmt der Musiker ihre Gefühle ernst, tröstet sie und setzt auf seinen Glauben: "Er möchte einfach, dass sie beide daran glauben, dass Gott sie beschützt, sie in bessere Zeiten führen wird und dass sich all die Hater verpissen können!

" Ihre 2022 gegründete Marke Rhode soll innerhalb von nur drei Jahren einen Jahresumsatz von rund 212 Millionen US-Dollar erreicht haben.saß während des Gesprächs im Publikum und unterstützte seine Frau somit persönlich. Dass er ihr bei Anfeindungen im Netz zur Seite steht, ist ebenfalls nicht neu. Schon im Jahr 2023 soll es ihm sehr zugesetzt haben, wie sehrWie bewertet ihr den Spott über Haileys Interview? Kritische Nachfragen sind berechtigt, persönliche Angriffe nicht.