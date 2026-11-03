Springer Medizin Charity Award 2026: Ulla Schmidt lobt Ehrenamt im Gesundheitswesen

Ulla Schmidt und die Jury von Springer Medizin zeichnen 34 gesichtetes Engagement aus. Drei Projekte gewinnen den Charity Award 2026 für soziale Stärke.

Im Rahmen einer feierlichen Gala hat Springer Medizin den Charity Award 2026 an beispielhaftes ehrenamtliches Engagement im deutschen Gesundheitswesen vergeben. Die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt würdigte bei der Preisverleihung die unverzichtbare Rolle freiwilliger Helfer in der sozialen Demokratie. Sie betonte eindringlich, dass das Füreinander-Einstehen die wahre Stärke unserer Gesellschaft ausmache und die Demokratie zusammenhalte.

Ulla Schmidt lobt gesellschaftlichen Zusammenhalt

Ulla Schmidt, die seit 2012 die Bundesvereinigung Lebenshilfe leitet, verwies in ihrer Laudatio darauf, dass der Charity Award zum 15. Mal den Blick auf das breit gefächerte Engagement lenkt. Sie erklärte, dass Menschen, die zuhören, begleiten und praktisch helfen, oft für selbstverständlich gehalten würden. Erst im Alltag müsse dies immer wieder mit Leben gefüllt werden, um die Würde jedes Einzelnen, auch bis zum letzten Atemzug, zu respektieren.

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Die ehemalige Ministerin betonte, dass hinter jedem geehrten Projekt eine Gemeinschaft stehe. Sie gab zu bedenken, dass in der Gesellschaft zunehmend rauhere Töne zu hören seien und der Zusammenhalt brüchiger werde. Dennoch sei sie zutiefst überzeugt, dass es viel mehr Menschen gibt, die sich für den sozialen Zusammenhalt einsetzen, als solche, die ihn zerstören wollen. Dieser Einsatz sei der beste Weg, um extremistische Kräfte an den Rand der Gesellschaft zu drängen.

Jury sieht Sozialstaat auf dem Prüfstand

Die Jury unter der Leitung von Dr. Regina Klakow-Franck hat 34 Projekte gesichtet und drei Preisträger ausgewählt. Die Ärztin und unabhängige Sachverständige erklärte, das vergangene Jahr sei besonders herausfordernd gewesen, da der demokratische Sozialstaat offiziell auf dem Prüfstand angekommen sei. Ohne ehrenamtliches und zivilgesellschaftliches Engagement könne das Gesundheits- und Pflegesystem in Deutschland nicht aufrechterhalten werden.

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Dr. Regina Klakow-Franck betonte, dass die ausgewählten Projekte als Best-Practice-Beispiele dienen und viele Nachahmer finden könnten. Die Jury legte besonderen Wert darauf, Projekte zu würdigen, die den Helferinnen und Helfern sowie den Betroffenen Freude bereiten. Engagement funktioniere nur, wenn es ein Geben und Nehmen sei. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wären Bereiche wie die häusliche Pflege, die Hospizarbeit und die Sterbebegleitung nicht möglich.

Preisträger unterstützen Patienten konkret

Der erste Preisträger ist "Tommy Nicht Allein - Die Kliniknannys". Dieser gemeinnützige Verein begleitet und betreut Kinder und Jugendliche während eines Krankenhausaufenthalts, wenn Eltern oder Bezugspersonen nicht anwesend sein können. Medizinstudierende schenken den jungen Patienten im Rahmen ihres Ehrenamts Zeit, Aufmerksamkeit und Ablenkung vom Klinikalltag. Der Verein ist an den universitären Medizinstandorten Aachen, Dresden, Greifswald, München und Rostock aktiv.

Der zweite Gewinner ist die Initiative "Grüne Damen und Herren". Diese Ehrenamtlichen, darunter speziell geschulte Demenzbegleiter, unterstützen Patientinnen und Patienten während ihres Klinikaufenthalts. Sie schenken Zeit zum Zuhören, leisten praktische Hilfe und unterstützen Menschen, die wenig oder keinen Besuch erhalten. Der Fokus liegt dabei besonders auf der Betreuung von Personen mit einer Demenzerkrankung, um deren Würde und Wohlbefinden zu sichern.

Der dritte Preisträger ist der Verein "Über: Pflege e. V.". Diese Organisation gibt Pflegekräften, pflegenden Angehörigen und Betroffenen eine Stimme. Der Verein bezieht diese Gruppen aktiv in Kunst- und Kommunikationsprojekte ein. Springer Medizin vergibt den Charity Award, um Menschen, Gruppen oder Initiativen zu würdigen, die sich freiwillig und in besonderer Weise für die Gesundheitsversorgung in Deutschland einsetzen.