Monsterwellen und Hochwasser haben die US-Westküste in Mitleidenschaft gezogen, wobei Teile des Pacifica Piers zerstört wurden. Behörden warnten Anwohner, sperrten Strände und boten Sandsäcke an, während ungewöhnlich hohe Flutwasserstände die Lage verschärften.

Gigantische Wellen und Überschwemmungen: An der US-Westküste setzte eine Springflut die kalifornische Küste unter Wasser. Teile des Pacifica Piers wurden mitgerissen. Die Szene im Video.in den Pazifik.

Das zeigen Videoaufnahmen. Der meist von Anglern genutzte Holzpier war bereits im Sommer vorsorglich wegen Baufälligkeit gesperrt worden. Monsterwellen schlugen über Ufermauern, viele Küstengebiete wurden überschwemmt. Entlang der Küste wurden Anwohner und Schaulustige gewarnt, sicheren Abstand von Flutzonen zu halten.

Advertisement

Advertisement

Vorsichtshalber ließen die Behörden viele Strände schließen. Auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war wegen Hochwasser zeitweise gesperrt. Ungewöhnlich hohe Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich. Bürgermeister Daniel Lurie bot der Bevölkerung Sandsäcke zum Schutz gegenan und rief dazu auf, unnötige Reisen zu vermeiden.