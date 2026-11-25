Der Tankrabatt läuft aus, der Spritpreisdeckel kommt: Ab Januar gelten neue Regeln an der Zapfsäule. Doch eine Garantie für günstigere Preise gibt es nicht.

Der Tankrabatt läuft aus, der Spritpreisdeckel kommt: Ab Januar gelten neue Regeln an der Zapfsäule. Doch eine Garantie für günstigere Preise ist die Obergrenze nicht.

Ab dem 1. Januar 2027 soll eine staatliche Preisobergrenze für Benzin und Diesel in Deutschland gelten. Damit will die Bundesregierung aus ihrer Sicht überhöhte Aufschläge an Tankstellen begrenzen und Autofahrer angesichts hoher Kraftstoffkosten entlasten. Einen konkreten Höchstpreis gibt es allerdings noch nicht.

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Auch ist offen, welche Tankstellen tatsächlich unter die Regelung fallen. Ein neuer Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vom 23. November liefert nun weitere Details. Beschlossen ist das Vorhaben aber noch nicht.

Das Team der Benzinpreis-App „Anders als bei einem staatlich festgelegten Einheitspreis soll es eine dynamische Obergrenze geben. Der Staat berechnet regelmäßig, wie viel ein Liter Benzin oder Diesel aus seiner Sicht maximal kosten darf. Tankstellen können ihre Kraftstoffe günstiger anbieten, dürfen den festgelegten Höchstpreis aber nicht überschreiten. Das Modell orientiert sich an den Regelungen in Belgien und Luxemburg.

Die Berechnung soll verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Preisnotierungen für Kraftstoffe, Beschaffungs- und Vertriebskosten, angemessene Margen für den Handel sowie Steuern und Abgaben. Nach bisherigen Berichten soll bei den Großhandelspreisen der höchste Wert der elf deutschen Raffinerien maßgeblich sein, nicht deren Durchschnitt. Die genaue Berechnungsformel ist allerdings noch nicht veröffentlicht.. Diese könnten sowohl über als auch unter der bundesweiten Obergrenze liegen.

Abweichungen sollen sogar für einzelne Landkreise, kreisfreie Städte oder Postleitzahlgebiete möglich sein. Damit sollen unterschiedliche Transport- und Beschaffungskosten berücksichtigt werden. Für Autofahrer besonders wichtig ist die Frage, wo der Preisdeckel überhaupt gilt. Nach bisherigen Plänen des Wirtschaftsministeriums sollen Tankstellen direkt an Autobahnen von der Regelung ausgenommen werden.

Zur Begründung verweist das Ministerium auf höhere Pachtkosten und die häufig durchgehenden Öffnungszeiten. Für Autohöfe in der Nähe von Autobahnausfahrten soll die Preisobergrenze dagegen gelten. Im Gesetzentwurf selbst ist die Ausnahme noch nicht abschließend festgelegt. Er ermöglicht lediglich, bestimmte Tankstellenstandorte von der Verordnung auszunehmen.

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Auch Tankstellen auf Inseln werden als mögliche Ausnahme genannt. Ob die Autobahnregelung tatsächlich kommt und wie die betroffenen Standorte abgegrenzt werden, entscheidet sich erst mit der endgültigen Verordnung. Für Autofahrer könnte das einen erheblichen Unterschied machen. Wer auf längeren Strecken tanken muss, sollte deshalb weiterhin die Preise vergleichen und gegebenenfalls einen Autohof oder eine Tankstelle in der Nähe der nächsten Ausfahrt ansteuern.gelten.

Das zugrunde liegende Gesetz ist auf zwölf Monate befristet und soll Ende 2027 auslaufen. Eine Verlängerung der Verordnung um jeweils bis zu drei Monate soll laut Gesetzentwurf nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein: Die Kraftstoffpreise in Deutschland müssen dafür drei Kalenderwochen in Folge stärker gestiegen sein als im Durchschnitt der übrigen EU-Länder – und zwar um mehr als fünf Prozentpunkte. Kontrollieren soll die Einhaltung des Höchstpreises die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt.

Tankstellen, die gegen die Obergrenze verstoßen, müssen mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro rechnen. Für Unternehmen, die Tankstellen die Preise vorgeben, sieht der Entwurf sogar Strafen von bis zu 500.000 Euro vor. Der Zeitplan steht inzwischen weitgehend fest. Das Bundeskabinett soll am 2.

Dezember 2026 sowohl den überarbeiteten Gesetzentwurf als auch die dazugehörige Rechtsverordnung beschließen. Anschließend müssen Bundestag und Bundesrat das Gesetzgebungsverfahren abschließen. Erst dann steht fest, wie die Regelung im Detail aussieht. Eine niedrigere Tankrechnung ist durch den Spritpreisdeckel nicht garantiert.

Die Obergrenze soll vor allem besonders hohe Preisaufschläge und Preisspitzen begrenzen. Liegt der Preis einer Tankstelle unter dem staatlichen Höchstwert, darf sie weiterhin selbst über ihre Preisgestaltung entscheiden. Auch steigende Beschaffungskosten können sich in einem höheren zulässigen Höchstpreis niederschlagen. Der ADAC warnt deshalb vor überzogenen Erwartungen.

Der Automobilclub geht davon aus, dass der Spritpreisdeckel die durchschnittlichen Tagespreise höchstens geringfügig senken wird. Eine Berechnung des „Handelsblatts“ kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Kraftstoffe nur in einem begrenzten Teil der Zeit günstiger wären: Benzin und Diesel könnten demnach in etwa elf bis 14 Prozent der Zeit durchschnittlich fünf bis 7,5 Cent pro Liter weniger kostenWie stark sich die Regelung im Alltag bemerkbar machen könnte, zeigt auch eine Beispielrechnung anhand der bundesweiten Stunden-Medianpreise von Benzin.jetzt.

Angenommen, der staatliche Höchstpreis läge zehn Cent über dem jeweils günstigsten Preis des Tages, würde die Obergrenze bei Super E10 in rund 13 Prozent der Stunden greifen. In diesen Zeiträumen wäre der Kraftstoff im Schnitt knapp neun Cent günstiger. Über den gesamten Tag gerechnet, bliebe davon allerdings nur eine durchschnittliche Ersparnis von rund einem Cent pro Liter. Der Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler lehnt den Referentenentwurf für ein Kraftstoffhöchstpreisgesetz ab.durch die vielen Ausnahmeregelungen.

Zudem sieht er einen Eingriff am falschen Ende: „Wenn das Problem auf den internationalen Beschaffungsmärkten, bei Raffinerien oder im Großhandel liegt, muss man dort hinschauen. Die Tankstelle ist das letzte Glied der Lieferkette. Sie kann Weltmarktpreise, Raffineriepreise oder internationale Transportkosten nicht beeinflussen. Ein Preisdeckel beseitigt keinen dieser Kostenfaktoren.

Er entscheidet nur darüber, wer sie am Ende tragen muss.

“Dazu kommt ein Widerspruch der deutschen Politik: Einerseits will man Preisspitzen abfedern, anderseits hat die Politik der jetzigen und auch der vorherigen Bundesregierung explizit darauf hingearbeitet, dass Tanken und Heizen in Deutschland im europäischen Vergleich extrem teuer ist . Die Regierung will also jetzt etwas verbilligen, dass nur durch ihr eigenes Handeln überhaupt erst so teuer werden konnte. Denn je nach Kraftstoffsorte entfällt mehr als die Hälfte des Preises auf Steuern.

So gibt es allein drei verschiedene Öko-Strafaufschläge: Die Energiesteuer , die CO2-Steuer und die ebenfalls als Klimaschutzmaßnahme klassifizierte THG-Quote. Zum 1. Januar 2027 steigt die deutschevon 12 auf 17,5 Prozent. Damit werden Käufer von E-Autos direkt subventioniert.

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Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten sind weder Steuer noch Abgabe und werden beim deutschen Preis im vorgesehenen EU-Vergleich nicht entsprechend herausgerechnet. Bft-Chef Daniel Kaddik kritisiert denn auch die Bundesregierung: „Damit kann eine vom deutschen Gesetzgeber selbst verursachte Kostensteigerung dazu beitragen, den Preisdeckelmechanismus auszulösen. Der Staat erhöht regulatorisch die Kosten und reagiert anschließend auf den dadurch beeinflussten Preis mit einer Preisregulierung.

“ Für Autofahrer ist die bereits geltende 12-Uhr-Regel weiterhin am wichtigsten. Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich um 12 Uhr erhöhen. Preissenkungen sind weiterhin jederzeit erlaubt.

Die Auswirkungen sind an der Zapfsäule deutlich spürbar: Nach einer Auswertung von Benzin.jetzt lag der bundesweite Durchschnittspreis für Super E10 in den vier Wochen vom 27. Oktober bis zum 23. November um 13 Uhr rund 28 Cent über dem günstigsten Stundenwert des jeweiligen Tages. Am Vormittag betrug der Abstand zum Tagesbestwert dagegen höchstens zwei Cent.

Auch mit dem neuen Preisdeckel dürfte es sich deshalb weiterhin lohnen, vor zwölf Uhr zu tanken. Die genaue Wechselwirkung zwischen der täglichen Preiserhöhungsgrenze und dem staatlichen Höchstpreis ist allerdings noch offen. Ein staatlicher Deckel könnte die besonders teuren Stunden nach der Mittagsanhebung begrenzen, das günstigere Zeitfenster am Vormittag aber nicht ersetzen. Eine weitere wichtige Änderung steht unabhängig vom Spritpreisdeckel zum Jahreswechsel an.

Der derzeitige sogenannte Tankrabatt läuft am 31. Dezember 2026 aus. Seit dem 1. Oktober ist die Energiesteuer auf Benzin und Diesel vorübergehend um 14,04 Cent pro Liter gesenkt.

Zusammen mit der darauf entfallenden Mehrwertsteuer entspricht das einer Entlastung von rund 16,7 Cent je Liter. Ab dem 1. Januar 2027 gilt wieder der reguläre Steuersatz. Der Spritpreisdeckel dürfte diesen Anstieg nicht automatisch auffangen.

Denn auch Steuern sollen Bestandteil der Berechnung des zulässigen Höchstpreises sein. Steigende steuerliche Belastungen können sich damit auch in einer höheren Preisobergrenze niederschlagen. Für Autofahrer bedeutet das: Der Spritpreisdeckel kann extreme Aufschläge begrenzen, verspricht aber keine dauerhaft niedrigen Kraftstoffpreise. Bis die konkrete Obergrenze feststeht, bleiben Preisvergleiche und der Tankstopp vor 12 Uhr die wichtigsten Möglichkeiten, um an der Zapfsäule Geld zu sparen.

Eine dauerhafte Senkung der Preise auf das Niveau vieler europäischer Nachbarn würde sich nur einstellen, wenn die Bundesregierung ihre Klima- und Energiepolitik ändert, die derzeit vor allem auf die Verteuerung von Kraftstoffen abzielt. Idealerweise zwischen 10 und 11 Uhr. Der günstigste Zeitpunkt ist direkt vor der 12-Uhr-Erhöhung. Die Preise sind dann am niedrigsten, weil sie seit dem Vorabend nur noch gefallen sein können..

Wer nicht bis zum nächsten Tag warten will, kann stattdessen ab 20 Uhr tanken. Die Ersparnis gegenüber dem Mittagspreis beträgt dann durchschnittlich 4,8 Cent pro Liter. Da alle Tankstellen gleichzeitig um 12 Uhr erhöhen, aber unterschiedlich schnell danach senken, gibt es nachmittags größere Preisunterschiede als früher. Der 12-Uhr-Sprung sieht dramatisch aus, ist aber kein Zeichen für eine Preisexplosion.

Es ist die gebündelte Tageserhöhung, die früher über den ganzen Tag verteilt war. Der Autobahn-Aufschlag liegt im Schnitt bei 20 bis 30 Cent über dem Preis abseits der Autobahn. Bei 50 Litern sind das 10 bis 15 Euro Unterschied. So richten Sie FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google ein Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen?

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