Ab dem 4. Januar sollen Obergrenzen für Benzin und Diesel gelten. Berechnet werden sie nach einer festen Formel aus Einkaufskosten, Tankstellenmarge sowie Steuern und Abgaben.

Ab dem 4. Januar sollen Obergrenzen für Benzin und Diesel gelten. Berechnet werden sie nach einer festen Formel aus Einkaufskosten, Tankstellenmarge sowie Steuern und Abgaben.

Ab dem 4. Januar sollen in Deutschland werktäglich bundesweite Höchstpreise für Super E5, Super E10 und Diesel gelten. Das geht aus einem Verordnungsentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Zusammensetzen sollen sich die Obergrenzen aus den Einkaufskosten, einer Gewinnmarge der Tankstellen sowie staatlich veranlassten Preisbestandteilen wie Steuern und Abgaben.

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Damit werde sichergestellt, dass die Höchstpreise den an den Zapfsäulen ausgewiesenen Preisen entsprechen, erläutert das Ministerium. Kundinnen und Kunden könnten so überprüfen, ob das Überschreiten des Limits eingehalten werde. Berechnet werden sollen die Obergrenzen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt nach einer vorgegebenen Formel. Als Datenbasis dienen Durchschnittspreise aus der teuersten von elf Tanklager-Regionen.