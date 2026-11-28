Der Spritpreisdeckel soll den auslaufenden Tankrabatt ablösen und zunächst drei Monate gelten. Vor dem Kabinettsbeschluss könnte es noch Änderungen geben.

Das Wirtschaft sministerium gibt seinen Entwurf für den Spritpreisdeckel in die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Plan ist, dass das Kabinett das Vorhaben am Mittwoch beschließt, hieß es aus Regierungskreisen.

Der Deckel soll am 1. Januar denNach dem Entwurf soll es einen bundesweiten Höchstpreis für Super E5, E10 und Diesel an öffentlichen Tankstellen geben. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt berechnet ihn demnach werktags nach festgelegten Formeln. Grundlage sind unter anderem die Großhandelspreise der vergangenen Tage in der jeweils teuersten von elf Tanklagerregionen.

Advertisement

Advertisement

Wer den Deckel überschreitet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Tankstellenbetreiber können demnach mit bis zu 100.000 Euro belangt werden, Unternehmen, die Verkaufspreise vorgeben, mit bis zu 500.000 Euro, wenn sie gegen die neuen Regeln verstoßen. Wie bereits bekannt, sollen Autobahntankstellen ausgenommen werden und die Länder dürfen abweichende Höchstpreise festlegen. Im Wirtschaftsministerium wird betont, der Deckel sei kein neuer Tankrabatt.