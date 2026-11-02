Spritpreisdeckel: Hohe Hürden entlasten Autofahrer möglicherweise nicht

Neuer Entwurf zum Spritpreisdeckel sieht strenge Bedingungen vor. Autofahrer profitieren möglicherweise nicht, da der Deckel nicht automatisch greift und zeitlich begrenzt ist.

Die geplante Entlastung für Millionen Autofahrer in Deutschland könnte bereits vor ihrem Start im Januar ausfallen. Ursprünglich kündigte die Regierung an, die Preise für Kraftstoffe zu begrenzen, doch ein neuer Gesetzentwurf des Wirtschaftsministerium s zeigt zahlreiche Hürden und Ausnahmen auf. Wie Berichte von BILD, dem Handelsblatt und Politico belegen, führt das Gesetz nicht automatisch zu niedrigeren Tankkosten. Es schafft lediglich die rechtliche Möglichkeit für einen Eingriff, wenn sehr spezifische und strenge Voraussetzungen erfüllt sind.

Strenge EU-Bedingungen für Eingriff

Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass der Spritpreisdeckel nicht bei jedem hohen Preis greift. Die Regelung sieht vor, dass die Regierung nur dann intervenieren darf, wenn die Preise für Benzin oder Diesel in Deutschland drei Wochen lang um mehr als fünf Prozentpunkte stärker steigen als im Durchschnitt der anderen EU-Staaten. Ein einfaches hohes Preisniveau allein ist dafür nicht ausreichend. Selbst wenn die Preise im Inland um zehn Prozent steigen, im EU-Ausland jedoch nur um sechs Prozent, reicht die Differenz von vier Prozentpunkten nicht aus, um den Mechanismus in Gang zu setzen.

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Zeitliche Befristung und unbekannte Einsparungen

Auch die Laufzeit der Regelung ist sehr kurz bemessen. Die Prüfung, ob die Kriterien erfüllt sind, beginnt erst Mitte Januar. Die gesamte Regelung soll bereits wieder Ende März auslaufen, was nur einen sehr kurzen Zeitraum für eine Entlastung lässt. Zudem bleibt völlig unklar, wie viel Autofahrer tatsächlich sparen werden. Für Benzin und Diesel gelten getrennte Höchstpreise, die internationalen Preisen sowie Import- und Transportkosten entsprechen. Eine feste Grenze wie zwei Euro pro Liter ist nicht vorgesehen, was zu regionalen Unterschieden führen kann, da Bundesländer sogar höhere Preise festlegen dürfen als der Bund.

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Auslaufende Tankrabatte verschärfen Lage

Für die Fahrer wird die Situation durch das Auslaufen bestehender Maßnahmen noch komplexer. Ende Dezember fällt der Tankrabatt in Höhe von rund 17 Cent pro Liter weg. Ob der neue Spritpreisdeckel diese Steuersenkung überhaupt kompensieren kann, ist fraglich, da die Bedingungen so streng sind. Drohen Lieferengpässe, kann der Deckel zudem komplett ausgesetzt werden. Bundes- und Länderregierungen hatten im September einen Deckel nach belgischem oder luxemburgischem Vorbild angekündigt, doch der aktuelle Entwurf weicht deutlich davon ab und muss noch zwischen den Ministerien abgestimmt werden.