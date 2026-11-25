Der geplante Spritpreisdeckel von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche stößt auf scharfe Kritik. Experten und der ADAC halten das Modell für wirkungslos.

Der Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministerium s für einen bundesweiten Spritpreisdeckel findet wenig Unterstützung in der Fachwelt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat den Vorschlag vorgelegt, um die Kostenbelastung für Autofahrer zu senken, doch die Reaktion aus der Branche fällt verhalten bis kritisch aus. Der ADAC warnt vor überhöhten Erwartungen und Energieexperte Steffen Bukold von EnergyComment bezeichnet den Entwurf als zahnlos. Die Befürchtung ist groß, dass die Maßnahme keine spürbare Entlastung an der Zapfsäule bewirken wird.

Modell basierend auf Großhandelspreisen

Das Kernstück des aktuellen Entwurfs sieht einen Höchstpreis für Benzin und Diesel vor, der sich an den Großhandelspreisen der vergangenen drei Tage orientiert. Als Berechnungsgrundlage dienen dabei die jeweils teuersten Preise aus elf Tanklagerregionen in Deutschland. Auf diese Referenzpreise wird eine feste Bruttomarge aufgeschlagen, die je nach Kraftstoffart zwischen 15 und 20 Cent pro Liter liegt. Diese Marge umfasst zusätzlich die Mehrwertsteuer. Für den Fall extremer Preisschwankungen am Großmarkt sind Ausnahmeregeln vorgesehen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sollen Autobahntankstellen von der Preisbindung ausgenommen bleiben. Zudem erhalten die Bundesländer das Recht, eigene Preisobergrenzen festzulegen, wobei die konkrete Ausgestaltung dieser Landeskompetenz bislang noch nicht definiert ist.

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Kritik am Margenspielraum

Steffen Bukold von EnergyComment identifiziert in dem Vorschlag drei zentrale Schwachstellen, die die Wirksamkeit der Maßnahme untergraben. Als erstes Problem wertet er die vorgesehene Bruttomarge von bis zu 20 Cent pro Liter bei Diesel als viel zu großzügig. Durch diesen hohen Puffer hätten die Kraftstoffanbieter weiterhin erheblichen Spielraum für Gewinnmitnahmen, was den eigentlichen Zweck des Deckels aushebele. Die Kritik am Modell ist somit fundamental, da der Spielraum für die Lieferanten nicht ausreichend eingedämmt wird.

Problem der teuren Regionen

Ein weiteres Manko ist die Auswahl der Referenzregionen. Da sich der Preisdeckel an den Großhandelspreisen der jeweils teuersten der elf Tanklagerregionen orientiert, wird die dämpfende Wirkung auf die Verbraucherpreise zusätzlich abgeschwächt. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass niedrige Großhandelspreise in günstigeren Regionen nicht ausreichend in die Endpreisberechnung einfließen. Stattdessen dient der teuerste Standort als Maßstab, was die potentielle Einsparung für den Normalverbraucher minimiert und die Struktur des Marktes kaum verändert.

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Unveränderte Raffineriegewinne

Dritte und schwerwiegende Kritikpunkt betrifft die Einbeziehung der Raffineriemargen. Auch diese hohen Gewinnspannen fließen ungefiltert in die Preisberechnung ein. Der ADAC hatte diese Margen in der Vergangenheit bereits wiederholt als einen der Haupttreiber für gestiegene Spritpreise kritisiert. Durch die Ignoranz dieser Komponente im neuen Entwurf wird ein wesentlicher Faktor der Kostensteigerung nicht angegangen. Dies lässt die Hoffnung auf eine signifikante Senkung der Pumppreise als unrealistisch erscheinen.

ADAC bezweifelt spürbare Entlastung

Der Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet in erster Linie mit einer Begrenzung einzelner regionaler und zeitlicher Preisspitzen und nicht mit einer allgemeinen Preissenkung. Besonders betroffen von einer möglichen Korrektur könnte der tägliche Preissprung um 12 Uhr sein. Ob Autofahrer dadurch im Gesamten spürbar weniger für ihren Kraftstoff bezahlen müssen, sei aber völlig offen. Die Expertenmeinung geht dahin, dass die strukturellen Probleme des Marktes durch diesen Ansatz nicht gelöst werden können und die Verbraucher kaum profitieren werden.

Verteilung der Kosten im Tagesverlauf

Steffen Bukold merkt an, dass die Konstruktion des Entwurfs die Interessen der Kraftstoffanbieter weitgehend schont. Die Tankstellenpreise könnten abgesehen vom Preissprung um 12 Uhr nicht wirklich gedeckelt werden, da der Vorschlag den Anbietern zu viel entgegenkomme. Selbst die geplante Begrenzung des Mittagspreises könnte kaum eine spürbare Wirkung entfalten. Was an hohen Preisen in dieser spezifischen Zeit wegfällt, dürfte sich nach Einschätzung des Experten einfach auf die übrigen Tagesstunden verteilen. Die Kostenlast verlagert sich also nur, statt tatsächlich sinken zu lassen.