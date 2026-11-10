Spritpreisdeckel: SPD fordert Nachbesserung von Reiche und Start vor Weihnachten

Die SPD-Fraktion verlangt von Katherina Reiche einen wirksameren Spritpreisdeckel noch vor Weihnachten. Zusätzlich soll die Prüfung einer Übergewinnsteuer vorankommen.

Die SPD-Fraktion im Bundestag fordert von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), den geplanten Spritpreisdeckel nicht erst ab Januar, sondern noch vor Weihnachten in Kraft zu setzen. Fraktions-Vize Armand Zorn (SPD) machte die Forderung am Dienstag vor der Fraktionssitzung öffentlich. Die Koalition aus CDU und SPD hatte sich zuvor darauf verständigt, dass ein Preisdeckel an den Zapfsäulen ab Januar greifen soll, falls die Spritpreise weiter steigen.

Die SPD geht mit ihrer Forderung über die bisherige Einigung hinaus. Reiche soll nach dem Willen der Genossen mit Hochdruck an einem echten Deckel arbeiten, der bereits vor der Weihnachtspause Wirkung entfaltet. Damit verbindet die Fraktion ausdrücklich die Hoffnung, dass Autofahrer über die Feiertage günstiger tanken können.

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Wie der vorgelegte Spritpreisdeckel funktionieren soll

Reiche hatte in der vergangenen Woche eine Vorlage für den Spritpreisdeckel vorgelegt. Nach dem Konzept würde der Deckel erst aktiviert, wenn die Preise für Benzin und Diesel drei Wochen in Folge deutlich über den durchschnittlichen Preiserhöhungen innerhalb der EU liegen. Der Mechanismus knüpft die staatliche Eingriffsschwelle also an eine Kombination aus Dauer und Abstand zum europäischen Durchschnitt.

Gerade diese Auslösebedingung ist der Kern der Kritik. Ein Eingreifen wäre nur möglich, wenn sich die Preissteigerung über drei Wochen hinweg zeigt. Für kurzfristige Ausschläge an der Tankstelle würde der Deckel damit nicht greifen, was die Debatte über den Zeitpunkt und die Wirksamkeit des Instruments zusätzlich anheizt.

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Scharfe Kritik der SPD an Reiches Konzept

Armand Zorn bezeichnete die Vorlage als komplett am Ziel vorbei. Nach seinen Worten werde das Konzept überhaupt keine Wirkung haben und erfülle nicht die Erwartungen der SPD-Abgeordneten. Die Fraktion erwartet von Reiche einen Deckel, der sich deutlich stärker an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert.

Zorn sagte im Beisein des SPD-Fraktionschefs Matthias Miersch (57), die Bürgerinnen und Bürger, die zu ihren Familien fahren, sollten schon vor der Weihnachtspause vom Spritpreisdeckel profitieren. Dieses Ziel müsse Reiche nun liefern und noch mehr bieten. Zusätzlich fordert die SPD von der Wirtschaftsministerin, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Prüfung einer Übergewinnsteuer voranzutreiben.

Welche genauen Punkte die SPD an Reiches Vorschlag stören, behielt die Fraktion allerdings für sich. Die Kritik bleibt in diesem Punkt also allgemein, obwohl die Forderung nach einem wirksameren Instrument klar formuliert ist.

Union verweist auf Finanzminister Klingbeil

Aus der Union heißt es gegenüber BILD, das Konzept sei auf dem Tisch und der Ball liege nun beim Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (48, SPD). Nach Darstellung aus den Reihen der Union müsse Klingbeil Antworten auf die finanziellen Fragen liefern, die mit einem Preisdeckel verbunden sind.

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Damit verschiebt sich die Debatte von der Frage der Ausgestaltung hin zur Finanzierung. Ob ein Deckel vor Weihnachten umsetzbar ist, hängt nach dieser Lesart davon ab, wie der Bund die damit verbundenen Kosten absichert. Die Rolle Klingbeils als SPD-Politiker im Finanzministerium macht die Auseinandersetzung innerhalb der Koalition besonders sichtbar.

Was der Spritpreisdeckel für Autofahrer bedeutet

Für Autofahrer entscheidet sich mit dem Zeitpunkt des Deckels, ob sie bereits die Feiertage an der Zapfsäule spüren. Nach dem Vorschlag von Reiche würde der Preisdeckel erst nach drei Wochen anhaltend überdurchschnittlicher Preissteigerungen greifen. Ein Start vor Weihnachten, wie ihn die SPD verlangt, würde die Schwelle und den Zeitplan daher grundlegend verändern müssen.

Offen bleibt laut den vorliegenden Informationen, wie der Koalitionsstreit ausgeht. Fest steht, dass Reiche die Vorlage nachbessern soll, Klingbeil die Finanzfragen klären muss und die SPD-Fraktion die Übergewinnsteuer auf der Tagesordnung hält. Die nächsten Schritte hängen damit vor allem an den Entscheidungen im Wirtschafts- und im Finanzministerium.