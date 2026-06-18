Spritpreise purzeln weiter: Diesel nähert sich Vorkrisenniveau

Die Kraftstoffpreise in Deutschland fallen weiter. Besonders Diesel wird immer günstiger und liegt nur noch knapp über dem Niveau vor dem Krieg im Nahen Osten. Der ADAC sieht Potenzial für weitere Preissenkungen.

Autofahrer in Deutschland können aufatmen: Die Preise an den Tankstellen fallen weiter. Seit der Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten geht es mit den Spritkosten deutlich bergab.

Besonders beim Diesel zeichnet sich eine bemerkenswerte Entwicklung ab. Der Kraftstoff nähert sich immer stärker dem Niveau an, das vor dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten herrschte. Am Mittwoch lag der bundesweite Tagesdurchschnitt für Diesel bei nur noch 1,776 Euro pro Liter. Das sind lediglich drei Cent mehr als am 27.

Februar, dem letzten Tag vor Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen. Im Vergleich zum Vortag fiel der Preis um 2,1 Cent. Es war bereits der neunte Rückgang in Folge. Innerhalb einer Woche verbilligte sich Diesel um 7,6 Cent.

Auch Super E10 wird günstiger: Der Literpreis lag am Mittwoch bei durchschnittlich 1,84 Euro, ein Minus von 1,4 Cent zum Vortag. Nach fünf Preisrückgängen in Serie ergibt sich auf Wochensicht ein Minus von 3,1 Cent. Die ersten Daten vom Donnerstagmorgen machen Autofahrern zusätzlich Hoffnung. Um 8:45 Uhr war Diesel laut ADAC bereits weitere 1,9 Cent günstiger als zum gleichen Zeitpunkt am Vortag.

Bei Super E10 betrug das Minus noch einmal einen Cent. Sollte dieser Trend anhalten, könnte Diesel schon bald sogar unter das Preisniveau von vor Kriegsbeginn fallen.

Allerdings spielt dabei auch der Tankrabatt eine wichtige Rolle. Dieser senkt die Steuerlast beim Benzin um 16,7 Cent pro Liter, beim Diesel um etwa 14 Cent pro Liter. Der ADAC betont, dass noch mehr Potenzial für sinkende Preise besteht. Es gibt weiterhin Potenzial für niedrigere Kraftstoffpreise, sagt ein Sprecher des Verkehrsclubs.

Der Club verweist darauf, dass sowohl der Ölpreis als auch die Spritpreise derzeit ungefähr auf dem Niveau von Anfang März liegen. Damals gab es den Tankrabatt allerdings noch nicht. Vor diesem Hintergrund zeigt sich sehr deutlich, wie groß das Potenzial für weiter sinkende Preise ist. Die aktuellen Entwicklungen sind eine positive Nachricht für die Verbraucher.

Nach monatelangen Rekordständen und einer hohen Inflation bedeuten die fallenden Spritpreise eine spürbare Entlastung. Experten erwarten, dass die Preise in den kommenden Wochen weiter nachgeben könnten, sofern die geopolitischen Spannungen nicht wieder aufflammen. Der Wettbewerb zwischen den Tankstellenbetreibern könnte ebenfalls dazu beitragen, die Preise auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren. Autofahrer sollten jedoch weiterhin Preise vergleichen und günstige Tankmöglichkeiten nutzen.

Der ADAC rät, vor dem Tanken einen Blick auf die aktuellen Preise zu werfen und gegebenenfalls eine Tankstelle in der Umgebung zu wählen, die günstiger ist. Insgesamt zeichnet sich ein positiver Trend ab, der die Haushaltskassen entlastet und die Konjunktur stützt





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