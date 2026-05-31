Spurs besiegen Thunder im siebten Spiel und erreichen erstmals seit 2014 das NBA‑Finale

San Antonio Spurs setzen sich im entscheidenden siebten Spiel gegen den Titelverteidiger Oklahoma City Thunder durch, holen sich das Finale gegen die New York Knicks und haben Victor Wembanyama zum Serien-MVP gekürt.

Die San Antonio Spurs haben in der diesjährigen NBA ‑Playoff-Serie gegen den amtierenden Champion Oklahoma City Thunder das entscheidende siebte Spiel für sich entschieden und sich damit das Halbfinale gesichert.

In einer packenden Begegnung in Oklahoma City konnten die Spurs mit 111:103 den überraschenden Thunder besiegen und damit ihr erstes Finalticket seit 2014 holen. Das zentrale Element des Sieges war der 2,24 Meter große Franzose Victor Wembanyama, der mit 22 Punkten, sieben Rebounds und einer Reihe entscheidender Blocks das Spiel dominierte. Seine Leistung wurde zum besten Spieler der Serie gekürt und brachte ihm nach dem Schlusspfiff Tränen in die Augen, als er seine Teamkameraden in den Armen hielt.

Neben Wembanyama überzeugte auch Julian Champagnie mit 20 Punkten und zeigte, dass die Spurs über mehrere Offensivoptionen verfügen, die das Team in den entscheidenden Momenten zum Sieg führen können. Die Reaktionen nach dem Spiel spiegelten die Mischung aus Erleichterung und unbändiger Ambition wider, die das Team jetzt antreibt.

"Auch wenn wir noch hungrig auf einen weiteren Sieg sind, dieses Gefühl lässt sich kaum beschreiben - es ist so stark", sagte Wembanyama in der Nachbesprechung. "Wir wollen noch vier weitere. Wir sind noch nicht fertig.

" Champagnie ergänzte: "Wir hatten ein gutes Team, ein großartiges Team. Wir wussten nie, ob wir so weit kommen würden, aber wenn man den besten Spieler der Welt hat, passieren eben Dinge.

" Die Spurs haben damit nicht nur den Titelverteidiger aus dem Weg geräumt, sondern auch bewiesen, dass sie in der Lage sind, in kritischen Spielen über ihre Klasse zu verfügen. Ihr Gegner in der nächsten Runde, die New York Knicks, haben ebenfalls eine beeindruckende Laufbahn hinter sich: Nach ihrem letzten Finalauftritt im Jahr 1999 stehen die Knicks erstmals seit 1973 wieder im Rampenlicht.

In den vorherigen Playoff‑Runden setzten sie zahlreiche Rekorde, darunter elf Siege in Folge gegen die Philadelphia 76ers und die Cleveland Cavaliers, was ihre Formstärke eindrucksvoll unterstreicht. Für die Thunder war das Ausscheiden ein herber Rückschlag, insbesondere nachdem MVP Shai Gilgeous‑Alexander trotz 35 Punkten keinen Sieg für sein Team sichern konnte. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein trug mit sieben Punkten zum Versuch bei, das Spiel zu drehen, doch die kollektive Leistung reichte nicht aus, um den Titel zu verteidigen.

Die bevorstehende Finalserie zwischen den Spurs und den Knicks verspricht ein Duell zweier historisch geprägter Franchises, das sowohl von jugendlichem Ehrgeiz als auch von jahrzehntelanger Erfahrung geprägt ist. Während die Spurs nach ihrer ersten Meisterschaft seit zwölf Jahren greifen, hoffen die Knicks, das lange Warten seit ihrem letzten Titel im Jahr 1973 zu beenden. Beide Mannschaften treten nun mit vollem Einsatz und dem Blick auf die Trophäe in die entscheidende Phase der Saison an





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