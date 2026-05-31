Spurs schockieren Thunder: Oklahoma verpasst Titelverteidigung

In einem dramatischen Spiel haben die San Antonio Spurs die Oklahoma City Thunder in den NBA-Playoffs besiegt und sich für die Finalserie qualifiziert. Die Spurs stehen erstmals seit 2014 wieder in den NBA-Finals und treffen dort auf die New York Knicks. Victor Wembanyama führte die Spurs mit 22 Punkten und sieben Rebounds ins Finale und zeigte sich nach der Schlusssirene überwältigt.

In einem packenden siebten Spiel der Western Conference Finals haben die San Antonio Spurs die Oklahoma City Thunder mit 111:103 besiegt und sich somit für die NBA -Finals qualifiziert.

Dies ist das erste Mal seit 2014, dass die Spurs in die Finalserie einziehen. In der ersten Hälfte lag San Antonio knapp mit drei Punkten in Führung, doch im Schlussviertel konnten die Spurs einen Traumstart hinlegen und sich frühzeitig absetzen. Oklahoma fand darauf keine Antwort mehr und musste die Niederlage hinnehmen. Für die Thunder ist das Aus besonders bitter, da sie nach dem Titelgewinn im Vorjahr auf eine erfolgreiche Titelverteidigung gehofft hatten.

Doch seit den Golden State Warriors im Jahr 2018 ist es keinem Team mehr gelungen, den Meistertitel zweimal hintereinander zu holen. Auch Oklahoma konnte diese Serie nicht beenden. Der französische Superstar Victor Wembanyama führte die Spurs mit 22 Punkten und sieben Rebounds ins Finale und zeigte sich nach der Schlusssirene überwältigt.

'Auch wenn wir noch hungrig auf einen weiteren sind, dieses Gefühl kann ich nicht erklären - es ist so stark', sagte Wembanyama und machte direkt klar: 'Wir wollen noch vier weitere. Wir sind noch nicht fertig.

' Julian Champagnie glänzte mit 20 Punkten und sechs erfolgreichen Dreiern und hob insbesondere Wembanyama als Stärke der Spurs hervor. Bei Oklahoma stemmte sich MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten gegen das Aus, während Isaiah Hartenstein mit sieben Zählern unauffällig blieb. Für den deutschen Nationalspieler endet der Traum von der Titelverteidigung damit vorzeitig





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