SPVG Hiddenhausen siegt gegen SC Vlotho mit 6:0

Die SPVG Hiddenhausen gewinnt am 17. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 gegen den SC Vlotho mit einem klaren 6:0. Die Gastgeber dominieren die Partie von Beginn an und gehen mit einem 5:0 in die Halbzeitpause. Die Vlothoer können in der zweiten Halbzeit nicht mithalten und kassieren weitere zwei Gegentreffer.

SPVG Hiddenhausen empfängt am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15:00 Uhr den SC Vlotho im Rahmen des 17. Spieltages der Bezirksliga Staffel 1. Der Anpfiff ertönt auf dem Hiddenhausener Sportplatz Eilshausen. Die Heimmannschaft geht als Favorit in das Duell und will die Tabellenposition 6 festigen. Die Vlothoer hingegen reisen mit der Hoffnung an, Punkte aus Hiddenhausen mitzunehmen. Doch die Partie entwickelt sich zum Desaster für die Gäste aus Vlotho. Bereits in der 26.

Minute erzielt Marc Andre Salle das erste Tor für die Gastgeber. Marcel Rinnelt erhöht in der Folge das Ergebnis und bringt die Vlothoer in Bedrängnis. Die Hiddenhauser setzen ihren Angriff fort und treffen durch Thorben Rose, Sinan Boga und Marcel Heldt. Mit einem 5:0 zur Halbzeitpause ist die Partie für die Vlothoer mehr als aussichtslos. In der zweiten Halbzeit versuchen die Gäste durch Auswechslungen neue Impulse zu setzen. Marvin Wiemann ersetzt Robin Bulut. Doch die Bemühungen bleiben ohne Erfolg. Sinan Boga erzielt in den Schlussminuten sogar sein zweites Tor und besiegelt den Sieg der SPVG Hiddenhausen mit 6:0.





Fußball Bezirksliga SPVG Hiddenhausen SC Vlotho Sieg Spielbericht

