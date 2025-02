SpVgg Bayreuth startet Crowdfunding-Aktion gegen finanziellen Kollaps

Der Fußballverein SpVgg Bayreuth steht vor einem finanziellen Kollaps. Altlasten aus der Drittliga-Saison 2022/23 und hohe Beitragsforderungen belasten den Verein erheblich. Um die wirtschaftliche Zukunft des Vereins zu sichern, hat die SpVgg Bayreuth eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um bis zum 31. Mai 2025 insgesamt 500.000 Euro zu sammeln.

Der SpVgg Bayreuth steht vor einem finanziellen Kollaps. Die Altlasten aus der Drittliga -Saison 2022/23 belasten den Verein erheblich und könnten die sportlichen Ambitionen gefährden. Die genaue Summe der finanziellen Probleme wurde nicht veröffentlicht, aber Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba bezeichnete die Situation der Spielbetriebs GmbH als „mehr als kritisch“.

Laut der offiziellen Pressemitteilung des Vereins resultiert die finanzielle Schieflage aus Altlasten der Drittliga-Saison sowie hohen Beitragsforderungen der Berufsgenossenschaft. Um die wirtschaftliche Zukunft des Vereins zu sichern, hat die SpVgg Bayreuth eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Bis zum 31. Mai 2025 soll ein Betrag von 500.000 Euro gesammelt werden, um den Verein wieder auf stabile finanzielle Beine zu stellen. „Wir müssen jetzt handeln. Das Ziel ist es, die SpVgg Bayreuth strategisch weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren. Die finanzielle Instabilität der Vergangenheit darf nicht zur Norm werden. Um diese Situation zu bewältigen, starten wir diese seit Wochen vorbereitete Crowdfunding-Kampagne mit einem Finanzierungsziel von 500.000 Euro. Unsere Mission ist es, den traditionsreichen Fußballstandort Bayreuth - für den Verein, die Jugend, die Stadt, die Region - zu erhalten und langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Besonders wichtig ist mir dabei die Förderung unseres hervorragenden Nachwuchsleistungszentrums. Die Jugend soll eine klare Perspektive haben, in die erste Mannschaft hineinzuwachsen. Das ist ein entscheidender Faktor, um Talente in der Stadt zu halten und langfristig an den Verein zu binden“, erklärt die SpVgg Bayreuth. Dr. Nicole Kalemba hofft auf tatkräftige Unterstützung aller Altstadt-Sympathisanten: „Wir reden hier von einer 103-jährigen Vereinstradition. Der Fußball in dieser Stadt muss weiterleben. Es ist fast schon keine Bitte mehr, sondern ein inständiges Gebet dafür, dass die Menschen da draußen verstehen, was das bedeutet. Es ist meine Heimat und die vieler Menschen, deren Herz an diesem Club hängt. Jetzt ist der Moment, in dem wir zusammenstehen und Verantwortung übernehmen müssen.“





