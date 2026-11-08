SpVgg Fürth streicht Greuther im Namen nach klarer Fan-Abstimmung

Mit über 88 Prozent Ja-Stimmen entscheiden sich die Mitglieder der SpVgg Fürth gegen den Namenszusatz Greuther. Ab der Saison 2027 kehrt der Verein zur historischen Bezeichnung zurück.

Die Mitglieder der SpVgg Fürth haben sich in einer historischen Entscheidung vom Namen "Greuther" getrennt. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Ronhof am vergangenen Sonntag stimmte eine große Mehrheit dafür, den Zusatz ab sofort zu streichen. Ab der Saison 2027/2028 tritt der Profifußballverein wieder unter dem ursprünglichen und historischen Namen Spielvereinigung auf. Dieses klare Votum markiert das Ende einer über zwei Jahrzehgte dauernden Ära und stellt die Wurzeln des Klubs wieder in den Mittelpunkt.

Ergebnis der Abstimmung im Ronhof

Das Ergebnis der Abstimmung ist eindeutig und lässt keine Interpretationsspielräume zu. Von insgesamt 2096 stimmberechtigten Mitgliedern gaben mehr als 1800 ihre Stimme für die Rückbenennung zur SpVgg Fürth ab. Dies entspricht einer Zustimmung von über 88 Prozent. Die Initiatoren der Fan-Gruppe "Zurück zur SpVgg Fürth" hatten lediglich eine Dreiviertelmehrheit, also 75 Prozent Ja-Stimmen, benötigt, um den Antrag durchzusetzen. Mit weitem Abstand wurde diese Hürde genommen. Die Entscheidung wurde nach der Verkündung durch die Versammlung sogar mit einem Feuerwerk gefeiert, was die emotionale Bedeutung des Moments unterstreicht.

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Hintergrund und Historie der Fusion

Der Namenszusatz "Greuther" ist eine direkte Folge der Fusion der SpVgg Fürth mit dem TSV Vestenberggreuth im Jahr 1996. Ohne diese historische Verschmelzung hätte der Verein und somit auch der Profifußball in Fürth damals keine Zukunftsperspektive gehabt. Dennoch störten sich viele Fans seit Jahren an dem unliebsamen Beinamen. Seit 2018 waren zahlreiche Mitglieder bestrebt, diesen Zusatz wieder streichen zu lassen. Bereits im Jahr 2007 war der Hinweis auf den TSV Vestenberggreuth aus dem offiziellen Trikotwappen der Spieler verschwunden, wobei bis dato noch ein Holzschuh in Erinnerung an den Dorfklub darin zu sehen war. Im Jahr 2017 folgte auch das Wappen ohne den Greuth-Verweis bei offiziellen Auftritten.

Positionen und Kosten der Namensänderung

Für "Greuther Fürth"-Gründer und Ehrenpräsident Helmut Hack, 77 Jahre alt, ist diese Entscheidung ein herber Schlag. Als sein Lebenswerk galt der Fusionsverein, und seine letzte Rede für die Beibehaltung des Namens konnte die Mitglieder im Ronhof nicht mehr umstimmen. Die praktische Umsetzung der Namensänderung ist mit erheblichen finanziellen Mitteln verbunden. Die Änderung kostet rund 400.000 Euro. Bereits im Vorfeld der Abstimmung sind davon rund 250.000 Euro durch Spendengelder eingesammelt worden. Auch die Finanzierung der restlichen Summe ist gesichert, was die breite Unterstützung der Initiative durch die Community belegt.

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Konsequenzen für die kommende Saison

Die Rückkehr zu den Wurzeln hat konkrete Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Vereins. Fürth geht ab der kommenden Saison 2027/2028 wieder als reine Spielvereinigung an den Start. Dies ist der erste Schritt einer langfristigen Strategie, die Identität des Clubs wieder stärker an die Ursprünge der SpVgg Fürth zu knüpfen. Die Fans haben mit dieser Entscheidung Signal gesetzt, dass die historische Identität Vorrang vor der Fusionserbenschaft hat. Der Verein blickt nun mit einem geeinten Rücken in die Zukunft, während er gleichzeitig die Dankbarkeit für die Leistungen von Helmut Hack und den bisherigen Weg anerkennt.

Ausblick und Vereinshistorie

Nun ist also auch der Name verschwunden, der seit 1996 die Geschicke des Vereins maßgeblich prägte. Fürth heißt nur noch Spielvereinigung. Die Mitglieder haben mit ihrer klaren Sprache dem Verein eine neue Richtung gewiesen. Die emotionale Belastung, die der Name Greuther auf vielen Fans lastete, soll nun Vergangenheit sein. Die SpVgg Fürth tritt fortan unter ihrer bekannten und verehrten Bezeichnung an, was die Verbundenheit zwischen Stadion und Stadt wieder stärken soll. Die vergangene Woche hat gezeigt, dass die Mitgliederbasis bereit ist, historische Schritte voranzutreiben, auch wenn dies die Trennung von Teilen der jüngeren Vergangenheit bedeutet.