SpVgg Lam sieht Partie gegen ASV Cham als Härtetest

Die SpVgg Lam stellt sich am kommenden Samstag einem schweren Test gegen den ASV Cham in der Landesliga Mitte. Beiden Teams liegen unterschiedliche Erfahrungen in den Beinen, die Osserbuam haben bereits drei Testspiele absolviert, während der ASV Cham nur zwei hat.

Die SpVgg Lam spielt am kommenden Samstag ihre Visitenkarte auf dem Kunstrasenplatz im Kappenberger Sport zentrum ab (Anstoß 16 Uhr). Während der ASV Cham erst zwei Testspiel e bestritten hat, haben die Osserbuam bereits drei Spiele hinter sich. Die Mannschaft von Trainer Lorenz Kowalski , der selbst viele Jahre das Trikot des ASV Cham getragen hat, scheint immer mehr Fahrt aufzunehmen. Trotz eines klaren Auftaktsieges gegen den 1.

FC Bad Kötzting und der Hoffnung auf eine nahtlose Leistungssteigerung gegen den ASV Burglengenfeld reichte es am Ende nur zu einem 2:2. Obwohl man mit einem schnellen Zwei-Tore-Vorsprung startete, schlichen sich im zweiten Durchgang Unachtsamkeiten ein, die dem Gegner die Ausgleichstreffer ermöglichten. Dies gilt es schleunigst abzustellen. Und in den drei Trainingseinheiten während der Woche dürfte hart gearbeitet worden sein. Björn Zempelin, der gegen Burglengenfeld vorsichtshalber ausgesetzt hatte, hat sich wieder fit zurückgemeldet. Lukas Chrubasik, der vor gut einer Woche im Abschlusstraining umgeknickt war, nahm diese Woche wieder am Mannschaftstraining teil und gehört wieder zum Kader. Auch von der U19, die sich im Vorspiel mit dem SpVgg SV Weiden misst, könnte der eine oder andere Akteur wieder Einsatzzeit in der Ersten von Chefcoach Faruk Maloku bekommen. Die Partie gegen den ASV Cham wird bei der SpVgg Lam als echter Härtetest gesehen, die in zwei Wochen mit einem Nachholmatch gegen den SSV Eggenfelden in die Restrückrunde der Landesliga Mitte startet. „Wir freuen uns auf das Spiel in Cham, weil wir uns mit einem starken Gegner messen dürfen. Ich bin gespannt, wie die Sachen, die wir zuletzt in unserer taktischen Ausrichtung ausprobiert und angepasst haben, gegen einen Bayernligisten funktionieren“, sagt Lams Coach Lorenz Kowalski. Neben den Langzeitausfällen muss erneut Mittelfeld-Leader Franz Wendl ersetzt werden. Ob die grippegeschwächten Angreifer Tomas Kepl und Tim Welter mitwirken können, wird sich erst kurzfristig entscheiden.





