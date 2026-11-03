SRF-Chefredakteurin prüft Umgang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Hans Jucker

SRF entfernt Archivaufnahmen von Sportkommentator Hans Jucker, der 1971 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Eine externe Untersuchung wird eingeleitet.

Die Schweizer Öffentlichkeit steht vor einem schwerwiegenden Skandal um den langjährigen SRF -Journalisten und Sportkommentator Hans Jucker, der vor Kurzem im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Nach Jahrzehnten der Anerkennung als TV-Legende im Schweizer Fernsehen ist nun offengelegt worden, dass Jucker ein verurteilter Sexualstraftäter war. Die Schweizer Medien berichteten am Montag detailliert über die historische Verurteilung, die sich auf schwere Vorwürfe der sexuellen Handlungen mit Minderjährigen bezieht.

Historische Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs

Die juristischen Fakten aus dem Jahr 1971 offenbaren ein systematisches und langjähriges Verbrechen. Hans Jucker wurde damals wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Opfer dieser Taten waren ein Junge unter 16 Jahren sowie vier weitere Jugendliche unter 20 Jahren. Ein zentrales Detail der Anklage, das nun wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, betrifft den Zeitraum und die Art der Tatbestände.

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Laut dem damaligen Gerichtsurteil lud Jucker die betroffenen Jugendlichen über einen Zeitraum von rund zwei Jahren ein. Er lud sie entweder in seine eigene Wohnung ein oder fuhr mit ihnen in abgelegene Waldstücke. Insgesamt soll es dabei zu rund 20 sexuellen Handlungen gekommen sein. Die Beweislage und das Geständnis des Angeklagten zeichneten ein verstörendes Bild seiner Einstellung zu den begangenen Taten.

Geständnis ohne Reue und Biografie des Opfers

Ein entscheidender Aspekt der damaligen Verhandlung war die Haltung von Hans Jucker gegenüber dem Leid, das er verursachte. Zwar gestand er die Taten vor Gericht ein, zeigte jedoch keinerlei Reue für seine Handlungen. In seiner Verteidigung erklärte er, die Geschehnisse seien halb so schlimm und ein großer Schaden sei nicht entstanden. Diese minimale Sichtweise auf die Verbrechen steht im krassen Gegensatz zu den langjährigen psychischen Belastungen der Opfer.

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Einer der schwersten Fälle wurde nun durch Willi Fegble, der heute 71 Jahre alt ist, wieder publik. In seiner kürzlich erschienenen Biografie mit dem Titel "Ich bin ein Unfall" beschreibt Fegble seine schwierige Jugend. Er berichtete, dass Jucker ihn unter der Dusche sexuell bedrängt haben soll. Gesprochen habe er damals mit niemandem über das Trauma und die Bedrängung.

Willi Fegble erfuhr erst im Zuge der Recherchen für sein Buch, mehr als 15 Jahre nach Juckers Tod, von der offiziellen Verurteilung. Er selbst hatte von dem Gerichtsverfahren und der strafrechtlichen Ahndung jahrelang keine Kenntnis. Seine Veröffentlichung hat somit eine wichtige Rolle dabei gespielt, die lange verschwiegenen Fakten an die öffentliche Agenda zu bringen und das Schweigen um den Fall zu durchbrechen.

Konsequenzen beim Schweizer Rundfunk SRF

Der Fall hat unmittelbar zu drastischen Maßnahmen bei den zuständigen Behörden und insbesondere beim Schweizer Rundfunk geführt. Susanne Wille, die Generaldirektorin der SRG, kündigte eine unabhängige und externe Aufarbeitung des Falls an. Sie betonte, dass der Sender sich intensiv mit den Auswirkungen auf die Betroffenen auseinandersetzen müsse. Der Umgang der Vergangenheit mit solchen Vorfällen wird nun kritisch hinterfragt.

Der SRF bestätigte, dass er seit einigen Wochen von der Verurteilung aus dem Jahr 1971 wusste. Die Prüfung der Informationen und des damaligen Umgangs des Senders mit dem Fall ist bereits angelaufen. Erste praktische Konsequenzen wurden bereits sichtbar. Highlight-Clips des früheren Sportkommentators wurden von eigenen und externen Plattformen entfernt. Dies dient dem Schutz der Opfer und der Wahrung der Integrität des Senders.

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Verfügbarkeit von Archivmaterial und externe Untersuchung

Trotz der Entfernung von aktuellen Clips bleibt eine Differenzierung bei historischen Inhalten bestehen. Historische Archivbeiträge, wie Zusammenfassungen von Sportereignissen mit Juckers Kommentar, bleiben weiterhin verfügbar. Diese Unterscheidung soll sicherstellen, dass die journalistische Dokumentation der Geschichte nicht vollständig gelöscht wird, während gleichzeitig die Würde der Opfer geschützt wird. Der genaue Umgang mit diesen Beständen ist Teil der laufenden Diskussion.

Susanne Wille äußerte tiefes Erschüttern über die neu aufgetauchten Fakten. Sie denke an die Kinder und Jugendlichen, denen Leid zugefügt worden sei und die noch heute damit leben müssten. Die Untersuchung soll auch klären, welche Rolle der SRF damals spielte. Ebenso wird geprüft, ob der Sender seine heutigen Schutzmaßnahmen weiter verbessern muss, um solche Vorkommnisse in Zukunft präventiv zu verhindern und Opfer besser zu schützen.