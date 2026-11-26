Eine Erweiterung für Chrome soll SSDs mit massiven Schreibvorgängen belasten. So prüft man Prozesse, Service Worker und Add-ons.

SSDs haben es aktuell nicht leicht. Nicht nur Grafikkartentreiber von AMD und Nvidia belasteten die Lebensdauer des Flash-Speichers mit unnötigen und übermäßigen Schreibvorgängen. Ebenso negativ tritt offenbar die Adobe-Acrobat-Browsererweiterung für Google Chrome hervor.

Der Reddit-Nutzer xenius_ykk berichtete über das Add-on, welches in Verbindung mit rund 100 Gigabyte täglicher Schreib-I/O-Aktivität auf seiner SSD gestanden haben soll. Wie man diese ausliest und verhindert, schilderte der Nutzer im PCMR-Subreddit. Der Reddit-Nutzer machte seine Beobachtungen mit Windows 11 und einem weitgehend ungenutzten PC. Mithilfe von Microsofts Powershell-Framework untersuchte xenius_ykk die kompletten Schreibaktivitäten aller laufenden Prozesse via.

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Von Google Chrome sollen seit dem letzten Prozessstart im Verlauf von drei Tagen mehr als 300 GB an Schreib-I/O-Aktivität auf seine SSD eingegangen sein. Dabei soll der gesamte Chrome-Cache nur 3,5 GB auf dem Laufwerk ausgemacht haben. Daher könnten wiederholt kontinuierlich Daten geschrieben und gelöscht worden sein. Browsererweiterungen können selbst bei geschlossenem Browserfenster unnötige Schreibvorgänge verursachen und damit langfristig die Lebensdauer von SSDs verkürzen.