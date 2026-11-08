SSV Jahn Regensburg und SV Meppen: Deters trifft, Hermes gleicht aus

Im spannenden Duell zwischen SSV Jahn Regensburg und SV Meppen erzielte Deters die Führung, bevor Hermes per Steilpass von Boujellab den Ausgleich erzwang. Pünt hält das Unentschieden fest.

Im intensiven Fußballspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Meppen endete die erste Halbzeit mit einem umkämpften Remis. Beide Mannschaften zeigten hohes Engagement, wobei der SV Meppen früh die Führung übernahm, aber der SSV Jahn Regensburg schnell zum Ausgleich fand. Die Partie bleibt bis zum Ende offen.

Deters öffnet die Torschützenliste

Der SV Meppen ging mit einer 1:0-Führung in die Kabinen, nachdem Deters bereits nach vier Minuten die Emsländer in Führung brachte. Der Torerfolg fiel früh und sorgte für einen mentalen Vorteil bei den Gästen aus der Emsregion.

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Die Hausherren vom SSV Jahn Regensburg starteten stark, ließen den Druck jedoch zunächst hochhalten und erschwerten es den Besuchern, ins eigene Spiel zu finden. Mit zunehmender Spielzeit erkämpften sich die Regensburger jedoch mehr Spielanteile.

Durch längere Ballbesitzphasen zogen die Oberpfälzer das Geschehen zunehmend an sich und schufen sich gute Möglichkeiten. Doch immer wieder stand Meppens Schlussmann Pünt stark zur Stelle und verhinderte weitere Treffer.

Die Beniermann-Elf blieb weiterhin offensiv gefährlich und schnupperte bei einigen Gelegenheiten am zweiten Treffer. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Emsländer nicht nur die Führung, sondern auch das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite.

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Boujellab und Hermes erzwingen Ausgleich

Boujellab trieb den Ball durch das Zentrum und schickte den Torschützen Hermes mit einem Steilpass in die Tiefe. Die Situation entwickelte sich jedoch anders, als der Marokkaner seinen Gegenspieler unnötig mit dem hochgestreckten Arm erwischt.

Schiedsrichter Kabalakli pfeifte die aussichtsreiche Situation daraufhin ab. Dies war der entscheidende Moment, der den Lauf des Spiels änderte und den SSV Jahn Regensburg wieder ins Match zurückholte.

Boujellab zog von der linken Seite diagonal nach innen und hatte dabei jede Menge Platz vor sich. Der Spielmacher drang unbedrängt in den Strafraum ein und legte die Kugel am herauseilenden Pünt vorbei nach rechts zu Hermes.

Der Stürmer musste nur noch einschieben und grätschte den Ball zum 1:1 über die Linie. Dies war der verdiente Ausgleich für den SSV Jahn Regensburg, der zeigte, dass sie nicht so schnell aufgeben.

Wichtige Entscheidungen und Tormöglichkeiten

Karbstein klärte kurz vor der Linie. Ein langer Bähr-Einwurf von der linken Seite segelte in den Regensburger Strafraum. Hermann greifte daneben, sodass Ehlers die Kugel noch verlängern konnte.

Dahinter lauerte Fedl bereits einschussbereit, doch Karbstein war zur Stelle und verhinderte den Einschlag mit seiner Rettungsaktion auf der Linie. Diese Aktion war ein wichtiger Moment für die Defensive des SV Meppen.

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Meppen wurde nach einer Ecke von der rechten Seite erneut gefährlich. Deters lauerte im Rückraum, nahm sich die herausgeköpfte Hereingabe sauber herunter und zog anschließend mit links ab. Der Versuch des Torschützen rauschte allerdings über den Querbalken.

Oliveira wurde von Wurm auf der rechten Seite eingesetzt, setzte sich bis zur Grundlinie durch und brachte die Flanke in den Fünfmeterraum. Dort kam Hobsch zentral relativ frei zum Kopfball, bekam diesen allerdings nicht platziert genug aufs Tor.

Pünt war erneut zur Stelle und parierte sicher. Der Meppener Schlussmann bleibt bislang ein starker Rückhalt und hielt seine Mannschaft in dieser herausfordernden Partie.

Strategische Anpassungen und Ausblick

Die Regensburger lassen die Kugel nun ruhig durch die eigenen Reihen laufen und wollen das Spiel kontrolliert von hinten aufbauen. Keeper Hermann suchte mit seinem Zuspiel Oliveira, doch der Pass geriet zu ungenau und trudelte ins Seitenaus.

Ein vermeidbarer Ballverlust der Gäste zeigte, dass Druck im Spiel ist. Der Jahn bekam die Partie zunehmend besser in den Griff und drängte die Emsländer tief in die eigene Hälfte. Meppen fand aktuell kaum spielerische Lösungen und konnte sich meist nur mit langen Bällen behelfen.

Diese brachten allerdings bislang keinen Ertrag, sodass die Gäste den Druck weiter aufrechterhalten konnten. Die Partie bleibt weiterhin umkämpft und ausgeglichen, wobei der Jahn mittlerweile mehr Ballbesitz hat und versucht, das Spiel zu kontrollieren.

Die Meppener lauern auf Umschaltmomente und setzen immer wieder gefährliche Nadelstiche. Für den zweiten Durchgang ist hier noch alles offen, was auf ein spannendes Finale hindeutet. Die Taktik beider Teams wird im nächsten Abschnitt entscheidend sein.