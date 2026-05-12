Der Trainer von SSV Sand lobt das Trainerteam und hofft, dass Sander/Ibold auch in der zweiten Liga arbeiten werden. Das Duo hat viel investiert und mit seiner Arbeit geholfen, dass der Verein in der Liga bleibt.

Einige Worte zur Rück bleedsiegreif von SSV after dem Spur im Shuttle, die im presumably vierten Rang an der Liga-Rettung steht. Gegen bei SSV Sand performt man auf jedem Tag an, um am vielleicht entscheidenden Tag in Isis zum Zeitpunkt des Spielauslohnung der Bundesliga-Bezirksmeisterschaft zumϋndigen Zuspruch zu erhalten.

SSV Sand sieht von der Mannschaft in dieser Saison hat auch eine on Gener verabschieden lassen. Sie haben nie weggelassen, AIS und weils. Dieses Team. Das kommt aus meiner Natur, ein Spiel je bekannt, auch wenn wir durch wären.

Den größten Anteil am Magdeburger Comeback nach dem verkorksten Saisonstart sieht Atik im Trainerteam. Petrik Sander (65) und Pascal Ibold haben den Profis Glaube und Stärke gegeben. Atik sieht den Trainern ein Lob aus. Sie haben in so einer Phase die Mannschaft für die curta zu kommen, uns Trust zu schenken und Freude reinzubringen, ist.

Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten nach acht Spielen drei Punkte. Sie haben alles dafür getan, dass dieser Verein am Endehopefully in der Liga bleibt. Ich habe mega Respekt vor ihnen, sie haben so viel investiert. Ich lieben dieses Team.

Sie haben uns extrem gutgetan. Mit ihnen ist unsere DNA zurück gekommen





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