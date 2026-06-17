St George Mining Limited (ASX: SGQ) hat feste Zusagen für die Aufnahme von A$60 Millionen im Rahmen einer institutionellen Platzierung in zwei Tranchen erhalten. Die neuen Mittel sollen für die Weiterentwicklung des hochgradigen Seltene-Erden- und Niob-Projekts Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais verwendet werden.

St George Mining erhält feste Zusagen für A$60 Millionen Platzierung , um Araxá-Projekt zu entwickeln. Der größte Aktionär von St George, Hancock Prospecting Pty Ltd, unterstützt die Platzierung mit A$20 Millionen.

Die neuen Mittel sollen für die Weiterentwicklung des hochgradigen Seltene-Erden- und Niob-Projekts Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais verwendet werden. John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte: Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung durch neue und bestehende institutionelle Investoren, die das überzeugende Entwicklungspotenzial unseres Araxá-Projekts erkennen. Die Weltklasse-Ressource in Araxá hat das Potenzial, innerhalb eines beschleunigten Zeitplans entwickelt zu werden - mit hochgradiger Mineralisierung direkt an der Oberfläche und günstiger Projektlogistik in einer etablierten Bergbauregion.

Die nun gesicherte Finanzierung wird das Programm von St George zur Weiterentwicklung des Araxá-Projekts durch Machbarkeitsstudien und die Vorbereitung einer Investitionsentscheidung beschleunigen und stärken. Die Executive Chairwoman von Hancock, Frau Gina Rinehart AO, ergänzte: Hancock Prospecting freut sich, St George als größter Aktionär des Unternehmens mit dieser zusätzlichen Investition unterstützen zu können, und sieht der Entwicklung des Araxá-Projekts zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Lieferkette für kritische Mineralien mit Interesse entgegen.

Die neuen Aktien im Rahmen der Platzierung werden in zwei Tranchen ausgegeben: Tranche 1: Das Unternehmen wird rund 424,5 Millionen Neue Aktien zu einem Angebotspreis von A$0,10 je Neuer Aktie ausgeben und damit insgesamt rund A$42,4 Millionen (vor Kosten) einnehmen. Tranche 2: Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird das Unternehmen rund 175,5 Millionen Neue Aktien zu einem Angebotspreis von A$0,10 je Neuer Aktie ausgeben und damit insgesamt rund A$17,6 Millionen einnehmen.

Die im Rahmen von Tranche 1 ausgegebenen Neuen Aktien werden innerhalb der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben. Die Abwicklung von Tranche 1 wird voraussichtlich am Dienstag, den 23. Juni 2026, erfolgen, die Ausgabe der Neuen Aktien am Mittwoch, den 24. Juni 2026.

Der Abschluss von Tranche 2 steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre. Diese soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) eingeholt werden, die am 10. Juli 2026 stattfinden soll. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird die Abwicklung von Tranche 2 voraussichtlich kurz danach erfolgen.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Neuen Aktien werden den bestehenden voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens gleichgestellt sein. Canaccord Genuity (Australia) Limited und Jett Capital Advisors fungierten als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Platzierung. Macquarie Capital (Australia) Limited war als Finanzberater von St George tätig. Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors der St George Mining Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

John Prineas Executive Chairman St George Mining +61 411 421 253 john.prineas@stgm.com.au Peter Klinger Media and Investor Relations Purple +61 411 251 540 mailto:pklinger@purple.au Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten sowie unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und des Managements des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Entwicklunge





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