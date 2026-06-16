St-Georges Eco-Mining sichert sich 321.302 CAD durch Privatplatzierung

Das Unternehmen St-Georges Eco-Mining hat die erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und damit brutto 321.302 kanadische Dollar eingenommen. Die Gelder werden für die Sicherung von Vermögenswerten, die Erfüllung von Verpflichtungen und operative Ausgaben der Batterieverarbeitungstochter verwendet.

St-Georges Eco-Mining hat eine erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen. Das Unternehmen gab 6.426.040 Einheiten zum Preis von je 0,05 kanadischen Dollar aus und erzielte damit brutto 321.302 kanadische Dollar.

Die Mittel wurden primär eingesetzt, um bestehende Vermögenswerte zu sichern, laufende Verpflichtungen zu erfüllen und operative Ausgaben der Batterieverarbeitungstochter zu decken. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, wobei ein voller Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb von 24 Monaten eine weitere Stammaktie zu 0,075 kanadischen Dollar zu erwerben. Die Platzierung wurde von sieben Investoren gezeichnet, und die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Ein Teil der Erlöse wurde zur Begleichung offener Verbindlichkeiten verwendet, und ein leitender Angestellter einer Tochtergesellschaft erwarb 1.000.000 Einheiten, was als Transaktion mit einer nahestehenden Partei eingestuft wird. St-Georges Eco-Mining ist ein Entwickler neuer Technologien mit Tochtergesellschaften wie EVSX (Batterieverarbeitung), St-Georges Metallurgy (Metallverarbeitung und Lithiumgewinnung), Iceland Resources (Goldexploration), H2SX (Technologie zur Umwandlung von Methan) sowie Explorationsprojekten in Québec für Nickel, Kupfer, Platingruppenelemente und Niob.

Die gesicherten Mittel dienen somit der Stabilisierung des Unternehmensportfolios und der Weiterentwicklung der verschiedenen technologischen Initiativen, insbesondere im Bereich der Batterie- und Rohstofftechnologien





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