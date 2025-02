St. Laurentius-Kirche in Haltern wird abgerissen - Seniorenwohnungen und Pfarrzentrum geplant

Die St. Laurentius-Kirche in Haltern wird abgerissen, um Platz für Seniorenwohnungen, ein neues Pfarrzentrum und einen Quartierstreff zu machen. Die Kirche wurde von der St. Sixtus-Gemeinde aufgegeben, da die Besucherzahlen stark gesunken sind. An der Stelle der alten Kirche werden zunächst archäologische Grabungen durchgeführt, da die Kirche nahe eines römischen Lagers liegt.

Die St. Laurentius- Kirche in Haltern wird Platz für mehrere Neubauten machen. Eine Kirche wird hier aber nicht wieder stehen. 70 Jahre lang haben Katholiken in der St-Laurentius- Kirche Gottesdienste gefeiert, Hochzeiten und Taufen abgehalten oder auch um Verstorbene getrauert. Doch das ist nun Geschichte. Die St. Sixtus-Gemeinde hat das Gotteshaus endgültig aufgegeben. Auch sie will sich effizienter aufstellen und auf Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte reagieren.

Denn viele Menschen sind bereits aus der Kirche ausgetreten. Außerdem besuchen deutlich weniger Christen regelmäßig die Gottesdienste. Im nordrheinwestfälischen Teil des Bistums Münster sind daher bereits mehr als 80 Kirchen 'profaniert', also entweiht worden. Die Kirchen wurden entweder abgerissen oder umgebaut und anders genutzt. Beispielsweise ist die Herz-Jesu-Kirche in Bocholt einem Hospiz gewichen. In Greven entsteht anstelle der Kirche Mariä Himmelfahrt nun Wohnraum, teils für Menschen mit Behinderung. Und in Münster wurde die Dominikanerkirche zum Kunstraum. Handwerker haben das wertvolle Rundfenster feinsäuberlich entfernt. In Haltern sollen auf der Stelle des ehemaligen Kirchengebäudes künftig Seniorenwohnungen stehen. Die Sixtus-Gemeinde plant hier aber auch ein neues Pfarrzentrum sowie einen Quartierstreff. Darin sollen beispielsweise Taufbrunnen und Altar, aber auch wertvolle Fenster aus der Kirche integriert werden, die nun abgerissen wird. Die St. Laurentius-Kirche steht nahe des einstigen Römerlagers in Haltern. Daher werden hier zunächst Archäologen nach Relikten aus dieser Zeit graben, die in einigen Metern Tiefe auf ihre Entdeckung warten könnten. Die wissenschaftlichen Grabungen verzögern die geplanten Neubauten





