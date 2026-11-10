St.-Martin-Fest in Potsdam: Laternenumzug und Stockbrot am Mittwoch

Zum St.-Martin-Fest in Potsdam gibt es am Mittwoch Laternenumzüge, Lagerfeuer und einen Martinsumzug in der Innenstadt. Eintritt und Sammelaktionen werden genannt.

Zum St.-Martin-Fest in Potsdam führt am Mittwoch ein Laternenumzug ab 17 Uhr vom Großen Wiesenpark durch den Volkspark. Die Landeshauptstadt Potsdam gibt das auf ihrer Webseite bekannt. Anschließend sind Lagerfeuer und Stockbrot vorgesehen.

Auch in der Innenstadt ziehen am Mittwoch Martinsumzüge durch die Straßen. Laut Evangelischer Kirche in Potsdam startet der ökumenische Umzug um 16.30 Uhr an der Nikolai-Kirche am Alten Markt und endet an der Kirche Sankt Peter und Paul am Bassinplatz.

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Laternenumzug und Lagerfeuer im Volkspark Potsdam

Der Laternenumzug im Volkspark beginnt am Mittwoch um 17 Uhr im Großen Wiesenpark. Die Landeshauptstadt Potsdam nennt diesen Ablauf auf ihrer Webseite als Kern des Festprogramms im Volkspark.

Nach dem Umzug erwarten die Besucherinnen und Besucher ein Lagerfeuer und Stockbrot. Dazu spielt die Potsdamer Band Der Bunte Hund, wie die Stadt mitteilt.

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Für Erwachsene kostet der Eintritt 1,50 Euro. Personen unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Ökumenischer Martinsumzug in der Potsdamer Innenstadt

Der ökumenische Martinsumzug in der Innenstadt startet am Mittwoch um 16.30 Uhr an der Nikolai-Kirche am Alten Markt. Die Evangelische Kirche in Potsdam nennt als Ziel die Kirche Sankt Peter und Paul am Bassinplatz.

Auf dem Weg begleiten ein Pferd und Martinshörnchen den Zug. Am Zielort sammeln die Veranstalter Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel für Bedürftige.

Zum gemeinsamen Singen von Martinsliedern laden das EJF-Familienzentrum Bisamkiez und die Initiative Kirche im Kiez ein. Die Veranstaltung beginnt ebenfalls um 16.30 Uhr am Friedrich-Reinsch-Haus, wie das Familienzentrum in einer Medieninformation mitteilt.

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Der anschließende Umzug führt zum Bürgerhaus am Schlaatz. Dort erzählt ein Schattentheater die Geschichte des heiligen Martin. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Weitere Martinsfeste in Potsdamer Ortsteilen

Neben den Festen in der Innenstadt und im Volkspark finden weitere Martinsfeste und Laternenumzüge in mehreren Ortsteilen statt. Genannt werden Babelsberg, Bornim, Bornstedt, Drewitz/Kirchsteigfeld, Hermannswerder und die Nördliche Vorstadt.

Die vorliegende Information enthält für diese Ortsteile keine konkreten Termine, Uhrzeiten oder Eintrittspreise. Wer an einem dieser Feste teilnehmen möchte, findet die Angaben daher am besten direkt bei den jeweiligen Veranstaltern oder auf der Webseite der Landeshauptstadt Potsdam.