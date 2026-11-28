St. Pauli tritt bei Dynamo Dresden an. Im siebten Anlauf soll im brisanten Aufeinandertreffen der erste Auswärtssieg gelingen. Der MOPO-Liveticker zum Mitlesen.

In der Ferne durfte er noch nicht jubeln: Gegen Dynamo Dresden will St. Pauli-Trainer Marcel Rapp endlich den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. St. Pauli tritt bei Dynamo Dresden an.

Im siebten Anlauf soll im brisanten Aufeinandertreffen der erste Auswärtssieg gelingen. Der MOPO-Liveticker zum Mitlesen. , will der Kiezklub endlich seinen ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Fünf Unentschieden und eine Niederlage gab es für das Team von Marcel Rapp bislang in der Ferne.

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Ende Februar waren die Kiezkicker in einem Auswärts-Pflichtspiel zuletzt erfolgreich, damals beim 1:0-Überraschungssieg gegen die TSG Hoffenheim. 273 Tage später will St. Pauli den Schwung aus dem 2:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum mit nach Sachsen nehmen und sich weiter in der Tabelle stabilisieren. Anpfiff ist um 13 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.