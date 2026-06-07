St. Pauli-Duo vor WM-Startelf-Premiere: Irvine und Metcalfe bereit für den Einsatz gegen die Türkei

Die australische Nationalmannschaft bereitet sich auf ihr erstes WM-Spiel gegen die Türkei vor. Dabei stehen mit Jackson Irvine und Connor Metcalfe zwei St. Pauli-Profis im Fokus, die sich nach einem starken Test gegen die Schweiz für die Startelf empfehlen.

Die australische Nationalmannschaft bereitet sich auf ihr erstes WM-Spiel gegen die Türkei vor. Dabei stehen mit Jackson Irvine und Connor Metcalfe zwei St. Pauli -Profis im Fokus, die sich nach einem starken Test gegen die Schweiz für die Startelf empfehlen.

Der Auftritt in San Diego gegen die Schweiz war für die Socceroos ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kanada. Trainer Tony Popovic ließ zunächst eine B-Elf auflaufen, um verschiedene taktische Varianten zu testen und den internen Konkurrenzkampf zu schüren. Die Reserve schlug sich achtbar, musste aber zur Pause einen 0:1-Rückstand hinnehmen. In der zweiten Hälfte brachte Popovic dann die etatmäßigen Stammkräfte, darunter auch die beiden Kiez-Kicker von St. Pauli.

Connor Metcalfe, der zuvor auf der Bank saß, zeigte eine starke Leistung. Er erlief sich einen langen Ball von Cameron Burgess aus der Abwehr heraus, sprintete auf der linken Seite nach vorne und legte den Ball mustergültig für Tete Yengi auf, der zum 1:1-Endstand einschob. Popovic lobte Metcalfe hinterher ausdrücklich: Connor hat es wirklich gut gemacht, als er kam. Das hat uns geholfen, das Spiel besser aufzubauen und bessere Entscheidungen zu treffen.

Dieses Lob könnte Metcalfe den Platz in der Startelf für das Auftaktspiel gegen die Türkei am kommenden Sonntag in Vancouver sichern. Popovic wollte sich zwar noch nicht festlegen, aber der Fingerzeig war deutlich. Neben Metcalfe dürfte auch Jackson Irvine von Beginn an auf dem Rasen stehen. Der 33-jährige Mittelfeldspieler wurde nach 71 Minuten gegen die Schweiz eingewechselt und half mit, das Remis über die Zeit zu bringen.

Für Irvine, der an seiner dritten WM-Teilnahme teilnimmt, ist der Startelfplatz gegen die Türkei ohnehin so gut wie sicher. Er ist der erfahrene Kopf im Team und führt die Mannschaft auf dem Platz. Die australische Mannschaft hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Unter Popovic spielen sie einen modernen, pressenden Fußball, der auf schnellen Umschaltbewegungen basiert.

Die Offensive wird angeführt von Stürmern wie Mitch Duke und Awer Mabil, während die Defensive mit Cameron Burgess und Harry Souttar solide steht. Die Stärke der Socceroos liegt jedoch in der Mannschaftsgeschlossenheit und dem unbedingten Willen, gegen größere Nationen zu bestehen. Die Türkei ist der erste Gegner in der Gruppenphase. Die Türkei verfügt über talentierte Spieler wie Hakan Calhanoglu und Cengiz Ünder, die auf den großen Bühnen Europas spielen.

Doch Australien hat gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner bestehen können. Das Testspiel gegen die Schweiz war ein Beweis dafür, dass die Mannschaft auch in Unterzahl mithalten kann. Die Partie gegen die Türkei wird entscheidend sein für den weiteren Verlauf des Turniers. Ein Sieg würde den Weg ins Achtelfinale ebnen, während eine Niederlage die Ausgangslage erschweren würde.

Die australischen Fans hoffen auf ein starkes Auftreten ihrer Mannschaft. Die beiden St. Pauli-Profis sind dabei die Hoffnungsträger im Mittelfeld. Irvine mit seiner Erfahrung und Metcalfe mit seiner Dynamik sollen das Spiel leiten. Insbesondere Metcalfe, der in dieser Saison bei St. Pauli überzeugt hat, könnte der entscheidende Faktor sein.

Sein Trainer Popovic vertraut ihm, und die Fans erwarten viel von ihm. Es wäre die Startelf-Premiere bei einer Weltmeisterschaft für den 26-Jährigen - ein Traum, der in Erfüllung geht. Die Vorbereitung ist abgeschlossen, die Koffer sind gepackt. Am Sonntag geht es in Vancouver los.

Die australische Nationalmannschaft ist bereit, ihr Land zu vertreten und für Furore zu sorgen. Mit Irvine und Metcalfe in der Startelf haben sie eine starke Achse, die für Stabilität und Kreativität sorgt. Der Countdown läuft: In wenigen Tagen beginnt das Abenteuer WM





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