St. Pauli feuert Trainer Alexander Blessin

St. Pauli hat Trainer Alexander Blessin nach dem Abstieg entlassen, trotzdem noch bis 2027 unter Vertrag.

St. Pauli hat Trainer Alexander Blessin nach dem Abstieg entlassen, trotzdem noch bis 2027 unter Vertrag. Sport chef Andreas Bornemann lobt Blessin für seine gute Arbeit in den vergangenen zwei Jahren, in denen der Trainer die notwendigen Anpassungen an die höhere Liga erfolgreich umgesetzt hat.

Der Verein ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung und ein frischer Start mit voller Überzeugung in diesem Sommer der richtige Weg sind. Blessin kam 2024 von Union St. Gilloise (Belgien) als Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33/jetzt Brighton) zu St. Pauli. Nach einer guten ersten Bundesliga-Saison mit dem sicheren Klassenerhalt ging es nun auf Platz 18 wieder runter. Bei Instagram verabschiedete sich Blessin bei seiner Mannschaft: Jungs, danke für alles.

Für die frühen Morgenstunden, die späten Nächte, die Siege und die Niederlagen. Ihr habt mich jeden einzelnen Tag stolz gemacht. Fußball ist nur ein Spiel, aber das, was wir hier aufgebaut haben - der Respekt, der Kampfgeist, die Familie - das bleibt für immer. Passt aufeinander auf.

Der Verein hat jedoch entschieden, dass Blessin nicht mehr der richtige Trainer für die Zukunft ist. St. Pauli wird in diesem Sommer nach einem neuen Trainer suchen, um die Mannschaft auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten





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