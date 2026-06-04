St. Pauli II vor Rettung durch Havelse-Lizenz

Mögliche Lizenz für TSV Havelse in der 3. Liga könnte St. Paulis zweiter Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord sichern.

Die Regionalliga Nord steht vor möglichen Veränderungen, die insbesondere den FC St. Pauli betreffen könnten. Nachdem der TSV 1860 München keine Lizenz für die kommende Saison erhalten hat, wird der frei gewordene Platz in der 3.

Liga an einen aktuellen Absteiger vergeben. Aktuell wäre der TSV Havelse der erste Profiteur. Der Tabellen-17. könnte trotz des sportlichen Abstiegs in der 3. Liga bleiben und würde so einen Platz in der Regionalliga Nord freimachen.

Nutznießer wäre die zweite Mannschaft des FC St. Pauli. Das Talente-Team würde den Absturz in die fünftklassige Oberliga Hamburg vermeiden, weil Havelse keinen Platz in der Regionalliga Nord mehr beansprucht. Voraussetzung ist, dass der Lizenzierungsausschuss Havelse tatsächlich die Spielberechtigung für die 3. Liga erteilt.

Daran arbeitet der Dorfklub mit Hochdruck. Nach Informationen der BILD hat sich Havelse organisatorisch bereits abgesichert: Die Heimspielstätte aus der abgelaufenen Drittligasaison bleibt bestehen. Auch 2026/27 soll im Eilenriedestadion der Nachwuchsakademie von Hannover 96 gespielt werden. Die beiden 96-Geschäftsführer Jonas Boldt (44) und Henning Bindzus (42) haben die entsprechenden Verträge bereits unterzeichnet.

Kurios: Die für die nötigen Zusatztribünen waren nach Saisonende abgebaut worden. Jetzt müssen sie bis zum Saisonstart am 7. August wieder aufgestellt werden. Der DFB prüft jetzt die neue Sachlage und gibt in den nächsten Tagen seine endgültige Entscheidung bekannt.

Bleibt Havelse drin, ist auch St. Pauli gerettet. Der Kiez-Klub müsste dann schnell eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Nach einer katastrophalen Saison mit einem Trainer-Wechsel (Karsten Neitzel für Benny Hoose) waren die Talente mit nur 25 Punkten auf Rang 16 gelandet. Mittlerweile haben 13 Spieler den Klub verlassen.

Sechs Neue (vier aus der eigenen U19) sind bislang dazugekommen. Diese Entwicklungen zeigen, wie eng die Ligen miteinander verwoben sind und wie eine Entscheidung auf höherer Ebene direkte Auswirkungen auf untere Ligen haben kann. Für St. Pauli II bedeutet dies eine zweite Chance, sich in der Regionalliga zu behaupten und den Nachwuchs weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass mit den verbleibenden Spielern und den Neuzugängen ein konkurrenzfähiger Kader zusammengestellt werden kann.

Trainer Karsten Neitzel steht vor der Herausforderung, aus den vorhandenen Talenten eine eingespielte Mannschaft zu formen, die den Klassenverbleib schafft. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Havelse die Lizenz erhält und damit St. Pauli II der Klassenerhalt beschert wird. Der DFB wird seine Entscheidung zeitnah bekannt geben, sodass alle Beteiligten Planungssicherheit haben. Die Fans beider Vereine verfolgen die Entwicklungen gespannt.

Für den TSV Havelse geht es um die Existenz im Profifußball, für St. Pauli um die Perspektive der Nachwuchsarbeit. Die Situation ist ein Beispiel für die Dynamik im deutschen Fußball, wo Lizenzen und Platzvergaben oft über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die wirtschaftlichen und sportlichen Aspekte müssen sorgfältig abgewogen werden. Am Ende steht die Hoffnung, dass alle Klubs eine faire Chance bekommen.

Die Regionalliga Nord bleibt eine spannende Spielklasse, in der Tradition und Nachwuchsförderung gleichermaßen wichtig sind. Sollte der Lizenzierungsausschuss grünes Licht geben, wird die Saison für St. Pauli II mit neuem Elan beginnen. Die Mannschaft ist motiviert, die vergangene Enttäuschung hinter sich zu lassen und sich neu zu beweisen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Kader bis zum Saisonstart noch verändern wird.

Die Verantwortlichen arbeiten intensiv daran, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Insgesamt zeigt dieser Fall, wie vernetzt der Fußball ist und wie eine Entscheidung an einer Stelle eine Kette von Reaktionen auslösen kann. Die nächsten Tage werden Klarheit bringen





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