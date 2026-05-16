St. Pauli muss in die 2. Liga absteigen, aber Präsident Oke Göttlich plant Investitionen mit dem Genossenschaftsmodell.

St. Pauli muss in die 2. Liga absteigen, weil sie in der Bundesliga nur 26 Punkte geholt hat. Der Abstieg hat finanzielle Konsequenzen, da um rund 17 Millionen Euro TV-Einnahmen fehlen werden. Auch die Zuschauer-Einnahmen werden voraussichtlich kaum verändert, da die 2. Liga meist ausverkauft ist. Im Bereich Sponsoren- und Merchandising-Einnahmen wird es keine totalen Einbrüche erwartet. Die 2. Liga ist finanziell günstiger, da der Kader-Kosten für die Profis geringer ist. Präsident Oke Göttlich hat bereits angekündigt, dass die geplanten Investitionen mit dem Genossenschaftsmodell finanziert werden sollen. Der Profi-Kader wird für die 2. Liga anders aussehen, aber nicht komplett neu sein. Torhüter Nikola Vasilj wird gehen, und sein Nachfolger steht bereits fest. Bei den Feldspielern wird erwartet, dass Eric Smith und Danel Sinani gehen. Auch der Vertrag von Karol Mets läuft aus. Die Leih-Geschäfte mit Stürmern Andréas Hountondji, James Sands und Emil Gazdov enden. Mit Scott Banks und Erik Ahlstrand kommen zwei Leihspieler zurück. Trainer Alexander Blessin hat einen gültigen Vertrag für die 2. Liga, aber es ist offen, ob er bleibt. Auch von Vereinsseite gab es keine klare Aussage. Es wird in den nächsten Tagen oder Wochen erwartet, dass Gespräche geführt werden.

St. Pauli muss in die 2. Liga absteigen, weil sie in der Bundesliga nur 26 Punkte geholt hat. Der Abstieg hat finanzielle Konsequenzen, da um rund 17 Millionen Euro TV-Einnahmen fehlen werden.

Auch die Zuschauer-Einnahmen werden voraussichtlich kaum verändert, da die 2. Liga meist ausverkauft ist. Im Bereich Sponsoren- und Merchandising-Einnahmen wird es keine totalen Einbrüche erwartet. Die 2.

Liga ist finanziell günstiger, da der Kader-Kosten für die Profis geringer ist. Präsident Oke Göttlich hat bereits angekündigt, dass die geplanten Investitionen mit dem Genossenschaftsmodell finanziert werden sollen. Der Profi-Kader wird für die 2. Liga anders aussehen, aber nicht komplett neu sein.

Torhüter Nikola Vasilj wird gehen, und sein Nachfolger steht bereits fest. Bei den Feldspielern wird erwartet, dass Eric Smith und Danel Sinani gehen. Auch der Vertrag von Karol Mets läuft aus. Die Leih-Geschäfte mit Stürmern Andréas Hountondji, James Sands und Emil Gazdov enden.

Mit Scott Banks und Erik Ahlstrand kommen zwei Leihspieler zurück. Trainer Alexander Blessin hat einen gültigen Vertrag für die 2. Liga, aber es ist offen, ob er bleibt. Auch von Vereinsseite gab es keine klare Aussage.

Es wird in den nächsten Tagen oder Wochen erwartet, dass Gespräche geführt werden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

St. Pauli Abstieg Bundesliga 2. Liga Finanzielle Konsequenzen Kader-Kosten Investitionen Genossenschaftsmodell Trainer Alexander Blessin Torhüter Nikola Vasilj Stürmer Andréas Hountondji James Sands Emil Gazdov Scott Banks Erik Ahlstrand Sam Klein

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Mentaler Druckabfall“: St. Pauli muss auf Heidenheim-Gegner Mainz hoffenTrainer Urs Fischer sieht den FSV Mainz 05 vor dem Saisonfinale beim 1. FC Heidenheim keinesfalls als Scharfrichter im Abstiegskampf. „Man hat 34

Read more »

Sind St. Pauli und der VfL bereit für das 'Finale'?Die beiden Bundesliga-Nordclubs kämpfen am Sonnabend im direkten Duell um den Relegationsplatz. Wie ist die Lage bei den Hamburgern und den Wolfsburgern vor der Partie?

Read more »

Kurios: Warum der FC St. Pauli eigentlich drei verschiedene Gründungsdaten hatEigentlich steckt das Datum schon im Namen. Es ist schließlich naheliegend, dass der FC St. Pauli von 1910 e.V. auch im Jahr 1910 gegründet wurde.

Read more »

St. Pauli mit fünf Stürmern gegen Wolfsburg - Ricky steht zur VerfügungNur ein Sieg am Samstag gegen den VfL Wolfsburg würde St. Pauli die Möglichkeit geben, die Relegation zu erreichen und damit die Hoffnung auf einen Klassenerhalt. Allerdings reicht ein Sieg allein nicht. Der Sieg muss aufgrund des schlechteren Torverhältnisses höher ausfallen als ein möglicher Sieg von Heidenheim gegen Mainz. St. Pauli benötigt viele Tore und geht diese Aufgabe mit fünf Stürmern an. Trainer Blessin betont, dass Ricky zur Verfügung steht und den Stürmern Hountondji, Kaars, Ceesay und Hara bei St. Pauli stehen könnte. Trainer Blessin betont auch, dass er das Risiko erhöhen wird, wenn es die Spielstände erfordern.

Read more »