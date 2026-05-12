St. Pauli-Spieler fehlen, aber Hoffnung auf Wiedereinstieg

Trainer Alexander Blessin hat nur 14 Feldspieler zur Verfügung, nachdem mehrere Spieler an Magen-Darm-Virus erkrankt sind. Auch bei dem Training am Dienstag war die Truppe nicht komplett. Ein weiterer wichtiger Ausfall vor dem Abstiegsendspiel gegen VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) hat die Situation nicht verbessert. Die Hoffnung besteht jedoch, dass die virusgeplagten Spieler im Laufe der Woche wieder zurückkehren und auch am Wochenende zur Verfügung stehen. St. Pauli braucht einen hohen Sieg und fremde Hilfe, um die Liga noch zu halten.

nicht schon riesig genug, halten auch die gesundheitlichen Probleme weiter an. Bei der Niederlage in Leipzig (1:2) fehlten mehrere Spieler wegen eines Magen-Darm-Virus . Auch beim Training am Dienstag war die Truppe längst nicht vollständig.

Es gab sogar noch einen weiteren wichtigen Ausfall. So’n Schiet vor dem Abstiegsendspiel gegen VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky). Nur 14 Feldspieler hatte Trainer Alexander Blessin (52) bei der Einheit auf dem Rasen. Die virusgeplagten Hauke Wahl, Louis Oppie und David Nemeth fehlten.

Separiert wurde mit Eric Smith auch noch ein weiterer Führungsspieler. Vorsichtsmaßnahmen, damit es nicht noch mehr Profis erwischt. Bei dem Quartett besteht die Hoffnung, dass sie im Laufe der Woche wieder zurückkehren und auch am Wochenende zur Verfügung stehen. St. Pauli braucht einen hohen Sieg und fremde Hilfe, um die Liga noch zu halten.

Immerhin konnte mit Adam Dzwigala wieder ein Abwehrspieler im Training mitwirken, während Jackson Irvine nur aus Gründen der Belastungssteuerung im Kraftraum ackerte. Positiv auch, dass Angreifer Ricky-Jade Jones (Reha nach Syndesmosebandriss) immer besser in Fahrt kommt. Gegen Wolfsburg könnte er zumindest als Joker auf der Bank sitzen. Die verletzten Karol Mets, Manolis Saliakas und Jannik Robatsch (alle Muskelprobleme) sind bereits wieder im Lauftraining.

Für das Wolfsburg-Spiel wird es nicht reichen, aber bei Mets besteht die Hoffnung, dass er in der Relegation (21. /25.5. ) mitwirken könnte – wenn der FC St. Pauli sie denn erreicht





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