St. Pauli stellt Alexander Hahn als neuen U23-Trainer vor

Der FC St. Pauli hat Alexander Hahn als neuen Cheftrainer der U23 verpflichtet. Der 37-Jährige war zuvor Co-Trainer unter Marcel Rapp bei Holstein Kiel und kennt den Profi-Trainer bestens. Hahn bringt Erfahrung vom HSV und Greuther Fürth mit und soll das Regionalliga-Team wieder in die Erfolgsspur führen.

Der FC St. Pauli hat einen neuen Cheftrainer für seine U23 -Mannschaft verpflichtet. Alexander Hahn , 37 Jahre alt, übernimmt die Verantwortung für das Regionalliga -Team, das in der vergangenen Saison nur knapp den Klassenerhalt geschafft hat.

Hahn bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profifußball mit, insbesondere als Co-Trainer unter Marcel Rapp bei Holstein Kiel. Die beiden kennen sich bestens und werden nun beim Kiez-Klub erneut zusammenarbeiten, wobei Hahn die U23 und Rapp die Profis trainieren. Die enge Verzahnung der beiden Teams ist ein zentrales Ziel der Vereinsführung. Hahns Karriere begann beim HSV, wo er von 2015 bis 2021 in verschiedenen Rollen tätig war: als Video-Analyst, Co-Trainer im Nachwuchsbereich und Analyst für den Profi-Kader.

Er arbeitete mit namhaften Trainern wie Markus Gisdol, Bruno Labbadia und Dieter Hecking zusammen. Nach seiner Zeit beim HSV wechselte er zu Greuther Fürth, wo er in der Bundesliga-Saison 2021/22 Co-Trainer unter Stefan Leitl war. Im Juli 2022 folgte er Marcel Rapp nach Holstein Kiel und assistierte ihm bis zur Entlassung im Februar 2026. Nun kehrt Hahn nach Hamburg zurück, diesmal auf der anderen Seite der Stadt.

Alexander Hahn äußerte sich zu seiner neuen Aufgabe: Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und darauf, die U23 als Team sowie die einzelnen Spieler weiterzuentwickeln. Jetzt geht es darum, die Mannschaft schnell kennenzulernen und bestmöglich auf die anspruchsvolle Regionalliga vorzubereiten. Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter der U23, lobte die Verpflichtung: Mit Alexander konnten wir einen absoluten Fußballfachmann für unseren Verein gewinnen, der insbesondere in der Arbeit mit jungen Spielern bereits viel Erfahrung gesammelt hat.

Wir sind überzeugt, dass er den eingeschlagenen Weg konsequent vorantreiben und unserer Mannschaft eine klare sportliche Handschrift verleihen wird. Die U23 von St. Pauli steht vor einer schwierigen Saison, nachdem sie in der Vorsaison nur durch eine Relegation den Klassenerhalt sicherte. Hahn soll nun für mehr Stabilität und eine klare Spielphilosophie sorgen. Seine Erfahrung im Profibereich und insbesondere die Zusammenarbeit mit Rapp sollen den Talenten den Übergang in den Profifußball erleichtern.

Der Verein setzt auf Kontinuität und enge Abstimmung zwischen den Mannschaften. In den kommenden Wochen wird Hahn das Team in der Vorbereitung kennenlernen und die ersten Trainingseinheiten leiten. Die Erwartungen an den neuen Coach sind hoch, aber mit seiner Fachkompetenz und seiner Hamburg-Verbundenheit bringt er beste Voraussetzungen mit. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft unter seiner Leitung entwickeln wird





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St. Pauli U23 Alexander Hahn Trainerwechsel Regionalliga

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