St. Pauli Trainer Marcel Rapp kritisiert Schiedsrichter Robert Hartmann scharf

Marcel Rapp kritisiert die Entscheidungen von Schiedsrichter Robert Hartmann nach dem Spiel gegen Nürnberg. Er sieht klare Fehler beim VAR und fordert mehr Kontrolle.

Marcel Rapp, der Trainer von St. Pauli, hat seine Enttäuschung über die Schiedsrichtersteuerung im Spiel gegen Nürnberg deutlich artikuliert. Der 47-Jährige äußerte sich kritisch zu den Entscheidungen von Schiedsrichter Robert Hartmann aus Wangen. Rapp hält die Aktionen des Unparteiischen für nachvollziehbar irritierend, da einige seiner Entscheidungen mindestens fragwürdig waren. Die Situation eskalierte besonders bei einer bestimmten Szene, die Rapp zu einer heftigen Reaktion veranlasste.

Kritik an Tritt-Szene und fehlender Rotkarte

Marcel Rapp reagierte besonders empört auf eine Handlung von Nürnberg-Torschütze Haugen. Bei diesem Vorfall trat Haugen mit den Stollen auf das Bein des St. Pauli-Verteidigers Lars Ritzka. Rapp betrachtete die Szene als logische Begründung für eine rote Karte. Er verwies auf das Trefferbild, das bei der Aktion zu sehen war, und nannte dies wahnsinnig. Der Trainer ist normalerweise für eine moderate Haltung gegenüber Schiedsrichtern bekannt. In diesem Fall jedoch war die Schwere der Situation für ihn unübersehbar.

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Haugen trat Ritzka im Mittelfeld mit offener Sohle und hoher Wucht auf den linken Unterschenkel. Anschließend rutschte der Angreifer mit seinen Stollen am Schienbein von Ritzka entlang. Trotz dieser gravierenden Einwirkung zeigte Schiedsrichter Robert Hartmann lediglich Gelb. Für Marcel Rapp war dies eine falsche Entscheidung, die er als inakzeptabel einstufte. Er wünschte sich eine Überprüfung durch den Video Assistenten.

VAR Nicolas Winter bleibt still zu Elfmeter

Ein weiterer Konfliktpunkt betraf die 62. Minute des Spiels. Dort gab es keinen Foulelfmeter, was den St. Pauli-Trainer ebenfalls ärgerte. Der Torhüter von Nürnberg, Reichert, ließ den Ball am eigenen Fünfmeterraum aus den Händen fallen. Dabei rang er den Australier Sam Klein von hinten zu Boden, um die Kugel wiederzubekommen. Schiedsrichter Robert Hartmann sah darin kein Foul.

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Wie in der Ritzka-Szene blieb auch in diesem Fall der VAR stumm. Der Video Assistent, Nicolas Winter aus Kandel, griff nicht ein. Marcel Rapp, der 47 Jahre alt ist, hatte sich von ihm eine Intervention gewünscht. Die Ausbleibende Korrektur durch das Technologie-Team verstärkte die Frustration des St. Pauli-Binders. Die Situation wirkte für ihn ungerecht und intransparent.

Spannungen zwischen Trainer und Offiziellen

Die Kommentare von Marcel Rapp deuten auf eine angespannte Atmosphäre zwischen der Trainingsstätte und der Schiedsrichterzuteilung hin. Seine Wortwahl unterstreicht, dass er die Regeln nicht angemessen angewendet sieht. Besonders die Kombination aus körperlicher Unsauberkeit und ausbleibender Bestrafung durch das VAR-System stört ihn zutiefst. Nicolas Winter als zuständiger Offizieller forcierte keine erneute Prüfung der Bilder.

Die Meinungen gehen hier deutlich auseinander. Während die Schiedsrichterseite ihre Entscheidungen mit den Augenzeugenberichten begründet, sieht Marcel Rapp offensichtliche Fehler. Die Diskrepanz zwischen der geleisteten Tat und der daraus resultierenden Strafe bleibt bestehen. Dies führt zu berechtigten Fragen nach der Konsequenz der Regelinterpretation in dieser Partie. Die Fans und Analysten werden die Szenen weiter diskutieren.