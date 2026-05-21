St. Pauli und SV Babelsberg 03: Freundschaftsspiel und Testspiele im August

Die Vorbereitung auf die kommende Saison der 2. Liga steht für die Kiez-Kicker an. Der erste Spieltag der Liga steigt am Wochenende vom 7. bis 9. August. Zuvor stehen die ersten Termine für die Vorbereitung fest. Knapp 1800 Kauf-Tickets werden den Fans von St. Pauli zur Verfügung gestellt. Vom 17. bis 25. Juli geht es ins Trainingslager nach Flachau in Österreich. Dort sind zwei weitere Testspiele geplant, wobei Gegner und genaue Termine noch nicht feststehen.

Der erste Spieltag der 2. Liga steigt am Wochenende vom 7. bis 9. August . Zuvor steht die Vorbereitung für die Kiez-Kicker an.

Die ersten Termine für die Vorbereitung stehen jetzt fest. Der offizielle Trainingsauftakt an der Kollaustraße mit den Fans ist für den 25. Juni angesetzt, nachdem die Profis zuvor schon die ersten Leistungstests absolviert haben werden. Ein erstes Testspiel ist für Sonnabend, den 11.

Juli, um 15.30 Uhr beim Nordost-Regionalligisten SV Babelsberg 03 geplant. Beide Klubs verbindet eine jahrelange Freundschaft. Knapp 1800 Kauf-Tickets werden den Fans von St. Pauli zur Verfügung gestellt. Vom 17. bis 25.

Juli geht es ins Trainingslager nach Flachau in Österreich. Dort sind zwei weitere Testspiele geplant, wobei Gegner und genaue Termine noch nicht feststehen. Nach den ersten beiden Spieltagen in der 2. Bundesliga ist für das Wochenende vom 21. bis 24.

August die 1. Runde im DFB-Pokal angesetzt. Die Auslosung dafür findet am 6. Juni in Dortmund statt und wird live in der ARD übertragen





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