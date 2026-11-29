St. Pauli verliert auswärts gegen Dresden 1:2. Erik Ahlstrand traf zum 1:0, Sam Klein verursachte den Elfmeter. Trainer Marcel Rapp kritisiert das Verhalten.

Das Spiel zwischen St. Pauli und dem Dresdner SC in Dresden endete mit einer deutlichen 1:2-Niederlage für die Hamburger. Die Partie bot zwei extreme emotionale Hochs und Tiefs für die Profis der Kiez-Kicker. Erik Ahlstrand verpasste als Torschütze knapp die Rolle des Matchwinners. Sam Klein wurde kurz nach seinem Länderspiel-Debüt zum tragischen Schlüsselfaktor des Auswärtsauftakts.

Ahlstrand torlos Klein foulte

Der 25-jährige Schwede Erik Ahlstrand hatte am Abend in der Spielstätte von Dresden alle Erwartungen geweckt. Er feierte sein Debüt in der Startelf der zweiten Liga und traf in der 79. Minute zum 1:0. Dieser Treffer schien der erste Pflichtspieltor für den Verein in Hamburg zu sein. Der Sieg schien greifbar nahe.

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Doch die Nachspielzeit bescherte den Gästen eine bittere Überraschung. Sam Klein, der Mitte November gegen Katar für Australien debütiert hatte, sollte die Führung über die Zeit retten. Er geriet in der 93. Minute im Strafraum gegen Jakob Lemmer zu spät. Der Foulwurf war unnötig und kostete das Team den Elfmeter.

Marcel Rapp kritisiert Entscheidungen

Trainer Marcel Rapp ging nach dem Spiel auf keine Einzelkritik ein. Er hob jedoch die unüberlegten Entscheidungen der Mannschaft hervor. Rapp erklärte, dass eine Entscheidung direkt zum Elfmeter führte. Das zweite Gegentor entstand durch eine zu schwache Defensivleistung.

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Der Coach betonte, dass die Spieler zu weit weg vom Mann standen. Diese taktischen Fehler führten dazu, dass man am Ende mit leeren Händen dastand. Rapp beschrieb das Gefühl als bitter. Er wies darauf hin, dass Fußball sowohl schön als auch grausam sein kann. Diese Ambivalenz präsentierte sich den Zuschauern am Abend eindrucksvoll.

Dresdner SC sichert sich Sieg

Thomas Keller verwandelte den Elfmeter in der 90. Minute und vier Sekunden darüber hinaus. Seine Präzision glich den Rückstand aus. Kaan Inanoglu sorgte wenige Sekunden später in der 90. Minute und sechs Sekunden darüber hinaus für den entscheidenden Treffer. Dieser Treffer perfektionierte den dramatischen Sieg der Dresdner vor eigenem Publikum.

Die Hamburger Profis zeigten nach dem Abpfiff großen Zusammenhalt. Anstatt Schuldzuweisungen zu formulieren, halfen Teamkollegen den beiden Protagonisten auf. Sie richteten Sam Klein sowie Torschütze Erik Ahlstrand auf. Klein musste sich nach seinem Fehler schnell wieder von der Enttäuschung erholen. Ahlstrand trug weiterhin die Verantwortung für das Offensivspiel.

Erster Auswärtssieg bleibt aus

Für St. Pauli bleibt der erste Auswärtssieg der Saison weiterhin offen. Die Punkteverteilung im direkten Vergleich zeigt nun eine klare Tendenz zugunsten Dresdens. Die Defensivprobleme in den letzten Minuten werden in den kommenden Tagen analysiert werden. Der Fokus liegt nun auf der schnellen Erholung.

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Die emotionale Achterbahnfahrt in Dresden bleibt den Spielern lange im Gedächtnis. Die Kombination aus individuellem Erfolg und kollektivem Misserfolg prägt das Bild des Spiels. Die Frage, wie nah Triumph und Tragödie beieinanderliegen, wurde an diesem Abend in der 2. Liga eindeutig beantwortet. Die Mannschaft muss nun schnell wieder zur Tagesordnung übergehen.