St. Pauli führt spät 1:0 bei Dynamo Dresden, kassiert aber zwei Tore in der Nachspielzeit und verliert 1:2. Sam Klein und İnanoğlu entscheiden das Spiel.

St. Pauli erleidet eine schmerzvolle 1:2-Auswärtsniederlage bei Dynamo Dresden. Die Kiez-Kicker standen nach 273 Tagen kurz davor, den nächsten wichtigen Schritt zu gehen, und führten spät im Spiel bereits mit 1:0. Doch in der Nachspielzeit kassierten sie zwei Treffer und verloren das Spiel bitter.

Starke erste Halbzeit ohne Nutzung der Chancen

St. Pauli trat nur mit einer Änderung gegenüber dem 2:0-Erfolg gegen Bochum an. Für den leicht angeschlagenen Lars Ritzka, der auf der Bank saß, rückte Erik Ahlstrand zu seinem Startelf-Debüt auf der linken Abwehrseite nach. Die Kiez-Kicker zeigten eine starke erste Halbzeit, ließen jedoch viele Chancen ungenutzt. Youssoupha Niang köpfte (13.) an die Latte, Tomoya Ando (14.), Arkadiusz Pyrka (31.) und erneut Niang (38.) scheiterten am Dynamo-Keeper Grillo.

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Auch Arkadiusz Pyrkas Hacken-Ableger wurde auf der Linie von Muhamedbegovic geklärt (25.). Auf der Gegenseite traf der Ex-Paulianer Wagner (22.) ebenfalls die Latte. Die 3000 mitgereisten Fans fürchteten zur Pause, das Spiel könnte sich drehen, wenn man so viele Chancen nicht nutzt.

VAR-Entscheidung und frühes Führungstor von Ahlstrand

St. Pauli-Keeper Ben Voll spielte unsicher und ließ den Ball fallen, doch Ando schlug frei vor der Linie weg (57.). Zum Glück für St. Pauli kassierte Dresden den Treffer von Vermeij nicht, da der Passgeber Straudi im Abseits stand und das VAR den Treffer annullierte (59.). In der 79. Minute schlug Pyrkas Dribbling und Pass auf Martijn Kaars durch. Kaars sah den freien Ahlstrand starten, der eiskalt zum 1:0 traf.

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Am Ende schien der Auswärts-Dreier möglich. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, da St. Pauli in der Nachspielzeit zweimal bestraft wurde. Der eingewechselte Sam Klein zog Lemmer im Strafraum um, was zum Elfmeter führte. Keller verwandelte zum 1:1 (90.+4). Selbst der eine Punkt ging flöten, als İnanoğlu aus dem Gewühl mit der Pike (90.+6) mitten in das Herz von St. Pauli traf.

Noten und Konsequenzen für die Kiez-Kicker

Ben Voll erhielt die BILD-Note 3, obwohl er einige Unsicherheiten zeigte. In der Abwehr überzeugten Nemeth, Mathisen und Ando mit der Note 3. Arkadiusz Pyrka wurde gar mit der Note 2 bewertet, Smith und Fujita erhielten eine 3. Fujita wurde in der 87. Minute durch Klein ersetzt. In der Offensive zeigte Hrgota eine 3 und wurde in der 81. Minute durch Metcalfe ersetzt.

Youssoupha Niang erhielt eine 3 und wurde in der 75. Minute durch Hara ersetzt. Mame Ceesay fiel mit der Note 4 auf und wurde ebenfalls in der 75. Minute durch Kaars abgelöst. Trotz des frühen Führungstores reichte es nur zu einem bitteren Auswärts-Dreier, da die Abwehr in den letzten Sekunden versagte. St. Pauli muss diese Niederlage nun verdauen und sich auf das nächste Spiel vorbereiten.