St. Pauli verliert 1:3 gegen 1. FC Nürnberg trotz starker Leistung

St. Pauli erleidet die zweite Heimpleite der Saison mit 1:3 gegen Nürnberg. Trotz dominanter Chancen und hohem xG-Wert verhindern Abwehrfehler und Unglück den Sieg.

St. Pauli hat am zweiten Heimspiel der Saison eine deutliche 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg hinnehmen müssen. Das zuvor ungeschlagene Team von Trainer Marcel Rapp zeigte zwar eine starke Vorstellung und dominierte das Geschehen, scheiterte jedoch an entscheidenden Momenten. Es ist die zweite Heimpleite für die Kiez-Kicker, die durch ein Eigentor, Pech an den Pfosten, eigene Fehler in der Offensive und eine massive Abwehrschwäche ausgelöst wurde. Im Vergleich zum torlosen Remis in Darmstadt gab es nur eine Änderung in der Startaufstellung.

Unglücklicher Start und Eigentor

Der Beginn der Partie war für die Hamburger maximal ungünstig. Lars Ritzka ließ sich von Julian Justvan leicht nervös machen. Die daraus resultierende scharfe Hereingabe von Justvan versenkte Eric Smith unglücklicherweise ins eigene Tor. Damit ging die Führung bereits in der achten Minute an den Gast aus Franken. St. Pauli schüttelte sich kurz aus der Lethargie und versuchte sofort, das Spiel aufzudrehen. Nach einer Ecke hämmerte Louis Oppie in der siebzehnten Minute zwar stark an die Latte, doch ein Tor blieb zunächst aus. Es folgte eine offensive Phase der Gäste bis zur Pause, die jedoch ohne den notwendigen Erfolg blieb.

Also read St. Pauli gegen Nürnberg: Rapps klare Worte zu Klose

Chancenvergeher und Statistische Dominanz

Trotz der offensiven Überlegenheit scheiterten St. Pauli in der ersten Halbzeit immer wieder. Abdoulie Ceesay scheiterte in der achtzehnten und einundzwanzigsten Minute sowie kurz vor der Pause in der fünfundvierzigsten Minute teilweise freistehend am eigenen Unvermögen. Ebenso traf Connor Metcalfe in der dreißigsten Minute auf eine glänzend aufgelegte Abwehrreihe des Gegners. Der Torwart Jan Reichert stand hervorragend und verhinderte das 0:2. Unfassbar ist dabei die statistische Auswertung zur Pause: Der erwartete Torwert (XGoal) lag bei 2,38 für St. Pauli, während der Gegner bei einem minimalen Wert von 0,19 verharnte. Die Partie schien auf einen klaren Sieg der Heimmannschaft hinauszulaufen.

Advertisement

Wende durch Abwehrfehler und Konter

Nach dem Seitenwechsel glaubte St. Pauli endlich die Führung zu erlangen. Eine scharfe Hereingabe von Arkadiusz Pyrka verwandelte Abdoulie Ceesay zum 1:1 in der fünfzigsten Minute. Es war sein fünfter Saisontreffer und der erhoffte Wendepunkt. Doch diese Hoffnung zunichte machte sich die Mannschaft schnell selbst. In der siebten Minute nach der Halbzeitpause geriet eine Rückgabe von Louis Oppie auf den eigenen Keeper Ben Voll zu kurz. Nürnbergs Haugen nutzte die Situation und schob den Ball aus spitzem Winkel zum 1:2 ein. Es handelte sich um einen regelrechten Slapstick-Fehler, den auch Kapitän David Nemeth auf der Linie nicht mehr verhindern konnte. Das Spiel drehte sich damit abrupt.

Endgültiger K.O. und Trainerbewertung

Der endgültige K.O. folgte in der neunzigsten Minute. Arkadiusz Pyrka verlor den Ball, und der Nürnberger Joker Kornwachs Barjuan nutzte die Lücke, um das 1:3 in den Winkel zu treffen. Fassungslosigkeit breitete sich bei den St. Pauli-Spielern aus. Insgesamt waren vierzehn Torschüsse für einen Treffer zu wenig, während der erwartete Torwert am Ende bei 4,13 zu 0,92 stand. David Nemeth erklärte, dass man solche Spiele eigentlich nicht verliere, aber wer Tore nicht mache, bekomme sie hinten. Trainer Marcel Rapp war der Ansicht, es sei ein Top-Spiel seiner Mannschaft gewesen, in dem unzählige Chancen vergeben wurden, während die eigenen Fehler entscheidend waren. Ben Voll erhielt die beste Note drei, während Oppie mit einer fünf die schwächste Leistung zeigte.