St. Pauli verliert 1:4 bei Magdeburg - Dritte Niederlage in Folge

St. Pauli erleidet mit 1:4 bei Magdeburg die höchste Saisonniederlage. Trainer Marcel Rapp bleibt gelassen, doch der Rückstand auf die Relegation wächst.

St. Pauli erleidet beim heimstarken 1. FC Magdeburg mit einer 1:4-Niederlage die dritte Pleite in dieser Saison und die zweite in Folge. Nach fünf unentschiedenen Spielen zum Saisonstart fehlt dem Team von Trainer Marcel Rapp nun der Anschluss an die Aufstiegsziele. Die Kicker aus dem Norden haben bei diesem Spiel gezeigt, dass sie in der Defensive massive Probleme mit Standardsituationen haben.

Defensive Fehler bei Standardsituationen

Die Mannschaft beginnt das Spiel mit derselben Startelf wie beim 1:3 gegen Nürnberg in der Vorwoche. In den ersten 25 Minuten gestalten die Kiez-Kicker die Partie ordentlich, schaffen es jedoch nicht, sich große Torchancen zu erarbeiten. Hinten lässt St. Pauli zunächst nichts zu, bis es in der 26. Minute kritisch wird.

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Ben Voll kann gegen den durchgebrochenen Nadjombe noch zur Ecke klären. Genau hier liegt der Fehler. Bei der darauffolgenden Ecke werden massive Defensivschwächen deutlich. Nach einem schnellen Zuspiel darf der FCM-Knipser Zukowski den Ball zentral vor dem Strafraum zurechtlegen. Er feuert den Schuss rechts oben in den Winkel, sodass das Spiel bei 0:1 steht. Dies war der erste von mehreren folgenschweren Fehlern bei Standardsituationen.

Sturm macht nichts aus und Elfmeter-Chance verpasst

St. Pauli wirkt sichtlich beeindruckt vom frühen Rückstand. Glück hat die Mannschaft, dass Torwart Mergner den Rückstand nicht sofort ausbaut, da er in der 38. Minute einen weiteren Versuch abwehren kann. Die eigene Offensive bleibt weiterhin harmlos. Der Kopfball von Lars Ritzka aus der Distanz in der 37. Minute ist die einzige nennenswerte Ausbeute der ersten Halbzeit für den FC St. Pauli.

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Viele Beobachter hoffen, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit besser wird. Dies geschieht jedoch nicht. In der 47. Minute hält Torwart Ben Voll erneut gegen Iyoha. Doch auch daraus resultiert eine Ecke, bei der erneut gepennt wird. Oppie lässt Chavez zu viel Platz, dessen Flanke MacNulty aus kurzer Distanz zum 0:2 einprescht.

Nach diesem zweiten Treffer kommt St. Pauli noch einmal zurück. Branimir Hrgota verschandelt eine klare Chance gegen den FCM-Keeper Reimann, der mit der Schulter klärt. Die folgende Ecke serviert Hrgota perfekt für Eric Smith, der zum 1:2 in der 58. Minute einköpft. Das gibt noch einmal Hoffnung auf einen Ausgleich.

Emotionale Wende und rote Karte für Iyoha

Der eingewechselte Martijn Kaars rutscht knapp am Ausgleich vorbei, als er in der 73. Minute das Tor verfehlt. Noch bitterer ist die Situation in der 82. Minute, als Oppies Gegenspieler Iyoha mit offener Sohle am Knie trifft. Die Schiedsrichter zeigen daraufhin die rote Karte für Iyoha, was Magdeburg in Unterzahl bringt.

Doch auch die Überzahl nutzt St. Pauli nicht aus. Im Gegenteil: In Unterzahl kassiert die Mannschaft noch weitere Treffer. Bockhorn erzielt in der 89. Minute das dritte Tor für Magdeburg. Simic folgt kurz darauf in der 90. Minute und einer Sekunde und stellt den Endstand von 1:4 her. Es ist die höchste Saisonpleite für St. Pauli.

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Trainer reagiert gelassen auf die Niederlage

Trainer Marcel Rapp sieht die Situation weniger dramatisch als das Ergebnis. Er betont, dass es nur deutlich anhöre, aber nicht viel gefehlt habe. Rapp erklärt weiter, dass die Mannschaft nicht alles über den Haufen werfen müsse. Dies ist eine klare Ansage, dass die Linie beibehalten wird, obwohl die sportliche Lage angespannt ist.

Fakt ist jedoch, dass der Rückstand auf den Relegationsplatz 16 nun nur noch einen Punkt beträgt. St. Pauli hat damit den Anschluss an die Aufstiegsrunde fast verloren. Die defensive Stabilität muss dringend wiederhergestellt werden, da die Standardsituationen weiterhin das größte Problem der Mannschaft darstellen. Ein Fehler bei einer Ecke kann sofort ein Tor zur Folge haben, wie das Spiel gegen Magdeburg eindrucksvoll bewiesen hat.