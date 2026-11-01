St. Pauli verliert trotz Dominanz gegen Nürnberg mit 1:3

St. Pauli dominierte das Spiel gegen Nürnberg klar, verliert aber durch Fehler. Louis Oppie und ein Eigentum von Eric Smith entscheiden die Partie zum 1:3.

Der Fußballverein St. Pauli hat ein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg deutlich dominiert, verlor das Match jedoch mit 1:3 Toren. Das Spiel, das als eines der besten Heimleistungen der Hamburger gilt, endete trotz einer statistischen Überlegenheit in der Offensive mit einer bitteren Niederlage. Die Differenz zwischen geleisteter Arbeit und dem auf der Anzeigentafel steht, wird durch die xG-Werte (erwartete Tore) unterstrichen, die bei 4,12 für St. Pauli und lediglich 0,92 für Nürnberg lagen.

Kritische Fehlpass-Situation von Louis Oppie

Ein entscheidender Moment in der Partie geschah in der 72. Minute, als der Außenverteidiger Louis Oppie (24) unbedrängt einen katastrophalen Rückpass auf den Torwart Ben Voll ausführte. Dieser Fehler wurde vom gegnerischen Stürmer Haugen ausgenutzt, der dazwischen spritzte und zum 1:2-Anschlusstreffer für Nürnberg traf. Dieser Fehler markierte den Wendepunkt, nachdem St. Pauli zuvor die Initiative innehatte. In der Schlussminute folgte dann das 1:3 durch einen weiteren Fehler, der die Partie endgültig entschied. Oppie übernahm nach dem Spiel die volle Verantwortung und entschuldigte sich öffentlich. Er erklärte, dass er den Pass zum Torwart als frei wahrgenommen habe, diesen aber einfach besser spielen müsse, um den Gegner nicht zu bevorteilen.

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Eigentor und defensive Schwächen zu Beginn

Die defensive Performance von St. Pauli war bereits vor dem ersten Gegentor kritisch zu betrachten. Vor dem 0:1 in der achten Minute präsentierte sich Lars Ritzka in einer schwachen Verfassung. Eric Smith traf anschließend durch Ghrieb angespielt ins eigene Tor, wodurch Nürnberg in Führung ging. Dies geschah, obwohl St. Pauli das Spieltempo zunächst diktierte. Erst in der 58. Minute glich Abdoulie Ceesay (22) zum 1:1 aus. Bis zu diesem Zeitpunkt und auch in den Phasen danach ließ St. Pauli keine Chancen aus. Die offensive Wucht der Hamburger war enorm, doch die Umwandlungsrate blieb mangelhaft. Gegner-Torwart Reichert von Nürnberg parierte mehrfach überragend und hielt sein Team so lange im Rennen.

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Verpasste Großchancen der St. Pauli Offensivkräfte

Trotz der klaren Dominanz verpassten die Hamburger zahlreiche Torchancen, die über den Spielverlauf verteilt waren. Joel Fujita schoss in der dritten Minute zu hoch über das Tor. Matthias Rasmussen verfehlte in der elften Minute das Tor ebenfalls deutlich. Auch Louis Oppie traf in der siebzehnten Minute nur die Latte, was die Frustration im Stadion weiter steigerte. Connor Metcalfe verpasste in der 31. Minute eine klare Situation, da er allein auf den Torwart zulief, aber die Nerven verlor. Diese Kette von verpassten Möglichkeiten zeigte, dass St. Pauli zwar das Spiel gestaltete, aber im entscheidenden Moment die Präzision fehlte. Die Gäste konnten sich kaum klar heraus spielen und waren statistisch chancenlos, doch die Effizienz der Hamburger ließ zu wünschen übrig.

Trainer Marcel Rapp bewertet die bittere Leistung

Trainer Marcel Rapp (47) reagierte nach dem Spiel mit gemischten Gefühlen auf die Leistung seiner Mannschaft. Er gab zu, dass er sich an keine andere Partie erinnere, in der so viele Chancen so wenig umgesetzt wurden. Für ihn war es bitter, dass klare Möglichkeiten nicht in Tore verwandelt wurden. Dennoch machte er keinen Vorwurf an die Spieler. Rapp betonte, dass er zufrieden sei, wenn das Team solche Chancen herausspiele. Er zog den Vergleich, dass er ein solches Spiel lieber sehe als ein schlechtes Spiel, das mit 1:0 gewonnen wird. Seine Begründung lautet, dass man bei diesem Niveau und dieser Chancenquote einfach viele Spiele gewinnen werde. Die Niederlage gegen Nürnberg wird also als positives Zeichen für die künftige Entwicklung gewertet, auch wenn das Ergebnis schmerzlich ist. Die Statistik spricht weiterhin für St. Pauli, während die Punkte auf der Haben- und Soll-Seite eine andere Sprache reden.