St. Pauli verstärkt den Kader mit Rückkehr von Leihspielern

Der Hamburger SV verstärkt seinen Kader mit der Rückkehr von zwei Leihspielern. Erik Ahlstrand und Scott Banks kehren nach Spielpraxis im Ausland zurück und sollen zum ersten Training am 21. Juni zum Kader dazustoßen.

Der Hamburger SV hat in den vergangenen Wochen verstärkt auf die Verstärkung des Kader s gesetzt. Bereits Anfang Mai wurde der australische Mittelfeldspieler Sam Klein (22/Brisbane Roar) verpflichtet.

Zwei weitere Spieler sollen zum ersten Training am 21. Juni ebenfalls zum Kader dazustoßen. Mit Erik Ahlstrand (24) und Scott Banks (24) kehren zwei Leihspieler vorerst wohl wieder zurück. Nach Spielpraxis im Ausland – mit durchwachsenem Erfolg.

Der schwedische Mittelfeldspieler Ahlstrand war seit Januar an den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo ausgeliehen. Der Klub stand zu diesem Zeitpunkt im Abstiegskampf. Keine guten Voraussetzungen für Ahlstrand, der es in den verbliebenen Spielen auf 14 Einsätze in der Eredivisie brachte. Die Bilanz: siebenmal Startelf, insgesamt 748 Einsatzminuten und eine Torvorlage.

Sportlich erging es Ahlstrand mit Almelo genauso schlecht wie St. Pauli. Der Klub aus dem Osten der Niederlande steigt als Tabellenletzter in die 2. Liga ab. Vorstellbar, dass der Schwede glücklich ist, jetzt in Hamburg seine neue Chance zu suchen.

Offensivspieler Scott Banks (24) wurde zu Saisonbeginn an den englischen Drittligisten Blackpool FC verliehen, kam dort auf 20 Einsätze (5 Tore, 2 Torvorlagen). Keine so schlechte Bilanz, aber als Stammspieler konnte er sich nie etablieren. Im Januar folgte der ligainterne Wechsel zum Barnsley FC. Nach gutem Start wurde Banks im Saisonfinale kaum noch eingesetzt.

Bilanz: 22 Einsätze, drei Treffer, vier Torvorlagen. Auch für Banks gilt: Ab Juni wird er versuchen, sich bei St. Pauli eine neue Chance zu erarbeiten. Er wird zudem froh sein, dass er nach seinen Verletzungen in Hamburg (Kreuzbandriss, Knochenödem) die Saison ohne Blessuren überstanden hat





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