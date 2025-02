St. Pauli vor dem Rückschlag: Die Parallelen zur Saison 2011

Nach 21 Spieltagen steht der FC St. Pauli auf einem guten Weg in der Bundesliga, doch die Parallelen zur letzten Saison 2010/11 warnen vor einem möglichen Abwärtstrend.

Es gibt Menschen, die dem FC St. Pauli schon nach drei Spieltagen die Qualität für die Bundesliga abgesprochen und als Absteiger eingestuft haben. Und es gibt jene, die meinen, der Kiezklub habe nach 21 Spieltagen den Klassenerhalt schon so gut wie in der Tasche. Kurios ist, dass es vermeintliche Experten gibt, die im Laufe der Saison sowohl das eine als auch das andere verkündet haben. Beide Urteile – verfrüht.

Was den Klassenverbleib des Aufsteigers angeht: Die Kiezkicker sind zweifellos auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Der Blick zurück in die eigene Vergangenheit sollte Warnung sein. Bei einer Umfrage vor dem Saisonstart hätte wohl jeder Spieler, jede und jeder Verantwortliche und auch Fan des Kiezklubs mit Kusshand genommen und sofort unterschrieben, was nach knapp zwei Dritteln der Saison die Bilanz des Aufsteigers in Liga eins ausweist: 21 Punkte, Platz 14, sieben Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz, dazu ein besseres Torverhältnis als die Konkurrenz im Keller, was quasi einen weiteren Plus-Punkt bedeutet. Der Aufsteiger ist mehr als im Soll und hat sich im Kampf um den Klassenerhalt, der für die Entwicklung des Vereins ein Meilenstein wäre, eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Die letzte Erstliga-Spielzeit der Braun-Weißen zeigt wie schnell, unvorhergesehen und dramatisch es in eine andere Richtung gehen kann. Der Vergleich mit der Saison 2010/11 weist einige interessante Parallelen auf. Damals rangierte St. Pauli nach 21 Spieltagen auf Tabellenplatz zwölf, hatte 25 Punkte auf dem Konto. Sieben Siege, vier Remis, zehn Niederlagen. Die aktuelle Bilanz ist mit sechs Siegen, drei Unentschieden und zwölf Niederlagen ähnlich. Gleiches gilt für die Tordifferenz von aktuell minus Sechs (18:24) und vor 14 Jahren minus Zehn (24:34). Erstaunlich ist auch, dass die Kiezkicker in beiden Erstliga-Saisons hervorragend in die Rückrunde gestartet waren. Die damalige Mannschaft mit Max Kruse und Gerald Asamoah sammelte an den Spieltagen 18 bis 21 starke acht Punkte, das heutige Team um Kapitän Jackson Irvine in der gleichen Spanne sieben Zähler. Absolutes Formhoch. Feiner Unterschied: Während Boll & Co. am nachgeholten 21. Spieltag am 16. Februar 2011 einen legendären 1:0-Derbysieg im Volkspark feierten, kassierten die heutigen „Boys in Brown“ am 21. Spieltag eine ganz und gar unlegendäre 0:2-Niederlage in Leipzig. Unvergessen, wenngleich (aus Gründen) verdrängt: Der Derby-Triumph war der letzte Sieg in der Spielzeit – nur noch mickrige und mitleiderregende (Ausnahme: alle HSV-Fans) vier Pünktchen holte die von Holger Stanislawski trainierte Mannschaft in den folgenden 13 Spielen und stieg am Saisonende als abgeschlagener Tabellenletzter ab. Brutales Ende eines einjährigen Ausfluges ins Oberhaus, der lange Zeit sehr vielversprechend verlaufen war. Damals wie heute gab es personelle Hiobsbotschaften: Im ersten Spiel nach dem Derbysieg erlitt Bastian Oczipka einen Knöchelbruch, kurz darauf wurde bei Kapitän Fabio Morena ein Ermüdungsbruch im Fuß diagnostiziert und dann erlitt auch noch Top-Verteidiger Carlos Zambrano einen Sehnenabriss. Alles im Februar. Die Verletzungen bedeuteten jeweils das Saisonaus. Weitere Spieler waren zu diesem Zeitpunkt verletzt oder angeschlagen ausgefallen. Das aktuelle Team hat es nicht ganz so heftig erwischt, aber die noch frischen Ausfälle von Toptorjäger Morgan Guilavogui und Rechtsverteidiger Manos Saliakas, die einige Wochen fehlen werden, wiegen schwer. Nicht zu vergessen, dass Innenverteidiger Karol Mets weiterhin nicht einsatzfähig und unklar ist, wann das wieder der Fall sein wird, ist ebenfalls ein Problem. Eine Verletzungsmisere in Kombination mit einer Niederlagenserie kann zu einer gefährlichen Abwärtsspirale führen – das war 2011 zweifellos der Fall, insbesondere dann, wenn man sich nach einem epischen Sieg wie jenem beim HSV auf Wolke sieben wähnt. Anders als damals gibt es jetzt keinen Derby-Rausch, der vielleicht zu lange gefeiert und ausgekostet werden könnte. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu 2011: Die aktuelle Mannschaft muss nicht derart viele Ausfälle und schwere Verletzungen verkraften wie das damalige Team. Der aktuelle Kader verfügt zudem über mehr qualitative Tiefe, wodurch besser auf personelle Probleme reagiert werden kann. Anders als vor 14 Jahren ist die jetzige Bundesliga-Mannschaft defensiv stabiler, weist mit aktuell 24 Gegentoren (zum Vergleichszeitpunkt 2011 waren es 34) die zweitbeste Defensive der Liga auf, die hervorragend funktioniert und schon siebenmal zu Null gespielt hat, was auch an Keeper Nikola Vasilj liegt. Das gelang in der gesamten Saison 2010/11 nur vier Mal und mit Thomas Kessler (25 Einsätze), Benedikt Pliquet (5) und Mathias Hain (4) gab es drei verschiedene Torhüter, die eingesetzt wurden, was dokumentiert, dass es nie eine unumstrittene Nummer eins gab. Die aktuelle Mannschaft wirkt gefestigter und homogener





