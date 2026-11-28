Ben Voll hat sich am Kiez durchgesetzt und langfristig gebunden. Was der Torwart jetzt unbedingt erreichen will.

Ben Voll ist im dritten Jahr bei St. Pauli und seit Beginn der Saison die Nummer eins. St. Pauli-Torhüter Ben Voll spricht im MOPO-Interview über den erlösenden Sieg gegen Bochum, seine Entwicklung und die Zukunft beim Kiezklub.

Zwei Jahre lang musste sich Ben Voll beim FC St. Pauli hinten anstellen, jetzt ist er die Nummer eins und hat seinen Vertrag vorzeitig und langfristig verlängert. Im MOPO-Interview spricht der 25-Jährige über den erlösenden Sieg gegen Bochum, die Besonderheiten des Torwart-Daseins, seine Ambitionen und sein Glück beim Kiezklub. MOPO: Strahlender Sonnenschein im November, was schon mal selten genug ist, dazu ein Zu-Null-Spiel und drei Punkte im Nacken. Verleiht Ihnen das Energie?

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: So was tut einfach gut für den Wochenstart. Wir gehen alle lieber mit einem Sieg im Rücken in die Woche. Aber das ändert nicht viel an unserem Training. Wir haben in den vergangenen Wochen auch nach Negativerlebnissen ein hohes Trainingsniveau an den Tag gelegt.beeinflusst doch die Psyche.