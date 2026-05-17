St. Paulis Trainer Alexander Blessin und Sportchef Andreas Bornemann demonstrieren Einigkeit in der Stunde des Abstiegs. Ein Trio strahlte Geschlossenheit aus, aber es gab Kritik an den sportlichen Verantwortlichen für den Abstieg. Blessin musste viel einstecken, nachdem er zuletzt zehn sieglose Spiele hatte. Viele Fans fordern einen Neuanfang. Blessin hat einen gültigen Vertrag für die kommende Saison in der 2. Liga. Die Position von Bornemann dürfte nicht zur Disposition stehen, auch wenn er für die verkorkste Saison in der Kritik steht. Der Abstieg ist ein Rückschlag, für den auch er Verantwortung übernehmen wird. Die Pläne für eine Korrektur dürften bereits in seiner Schublade liegen.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin und Sportchef Andreas Bornemann demonstrierten Einigkeit in der Stunde des Abstieg s. Ein Trio strahlte Geschlossenheit aus, aber es gab Kritik an den sportlichen Verantwortlichen für den Abstieg .

Blessin musste viel einstecken, nachdem er zuletzt zehn sieglose Spiele hatte. Viele Fans fordern einen Neuanfang. Blessin hat einen gültigen Vertrag für die kommende Saison in der 2. Liga.

Die Position von Bornemann dürfte nicht zur Disposition stehen, auch wenn er für die verkorkste Saison in der Kritik steht. Der Abstieg ist ein Rückschlag, für den auch er Verantwortung übernehmen wird. Die Pläne für eine Korrektur dürften bereits in seiner Schublade liegen





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