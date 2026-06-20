St. Peter-Ording erneut Deutschlands beliebtester Strand: Holidi-Ranking 2023

Ein aktuelles Ranking auf Basis von Google-Bewertungen krönt den Strand in St. Peter-Ording zum beliebtesten Strand Deutschlands. Der fast zwei Kilometer breite Abschnitt überzeugt mit Weitläufigkeit, gutem Wind für Wassersport und flachem Meer für Familien. Usedom und Kühlungsborn folgen auf den Plätzen zwei und drei, während Sylt überraschend nur auf Rang 16 landet. Vorjahressieger Baltrum bleibt auf Platz fünf ein Geheimtipp für Ruhesuchende.

Ein riesiger Strand in Schleswig-Holstein erfreut sich größter Beliebtheit und wurde in einem neuen Ranking zum besten Strand Deutschland s gekürt. Das Portal Holidu hat auf Basis von Google-Bewertungen die beliebtesten Badestellen ermittelt, wobei der fast zwei Kilometer breite Strand abschnitt in St. Peter-Ording mit 4,7 von 5 Sternen und über 2.900 Nutzerbewertungen den ersten Platz belegt.

Dieser Strand im Norden des Ortes überzeugt durch seine Weitläufigkeit, gute Windbedingungen für Wassersportler und ein flach abfallendes Meer, das besonders Familien anspricht. Damit setzt sich St. Peter-Ording gegen andere bekannte Seebäder durch. Auf dem zweiten Rang liegt das Strandbad auf der Ostseeinsel Usedom mit 1.662 Bewertungen, das durch feinen, weißen Sand und eine flach abfallende Küste mit einer berühmten Seebrücke besticht. Kühlungsborn folgt auf Platz drei mit 1.114 Bewertungen, wo die historische Bäderarchitektur aus dem 19.

Jahrhundert das Stadtbild prägt und ein maritimes Flair verleiht. Interessanterweise landet ein weiterer Abschnitt von St. Peter-Ording, der zentrumsnahe Strand "Bad" mit seinen Cafés und Restaurants, auf Platz vier. Er wird für seine Erreichbarkeit, die Möglichkeit zu Spaziergängen, Drachensteigen und Kitesurfen gelobt. Der Vorjahressieger Baltrum, eine autofreie Nordseeinsel, rutscht auf Platz fünf und gilt weiterhin als Geheimtipp für Erholungssuchende.

Überraschend schafft es die prominente Insel Sylt mit ihrem Brandenburger Strand in Westerland nur auf Platz sechzehn, was zeigt, dass Beliebtheit nicht immer mit Prominenz einhergeht. Das Ranking verdeutlicht, dass für Strandliebhaber vor allem Weite, Sandqualität, Sicherheit für Kinder und Infrastruktur wie Gastronomie entscheidend sind. Während St. Peter-Ording mit verschiedenen Abschnitten gleich mehrfach überzeugt, müssen andere traditionsreiche Badeorte wie Sylt zurückstecken. Die Bewertungen spiegeln die Vorlieben der Besucher wider, die oft nach familienfreundlichen und vielseitigen Stränden suchen.

Die Ergebnisse des Rankings könnten für Touristen eine nützliche Orientierung bieten, besonders für diejenigen, die einen idealen Sommerurlaub am deutschen Küstenstreifen planen. Die Mischung aus Nordsee- und Ostseeküste bietet für jeden Geschmack etwas, wobei die Infrastruktur und Zugänglichkeit eine große Rolle spielen. St. Peter-Ording profitiert von seiner Größe und den diversen Angeboten, während Usedom mit seiner idyllischen Seebrücke punktet. Kühlungsborn besticht durch sein architektonisches Erbe und Baltrum durch Abgeschiedenheit.

Der deutsche Küstenurlaub bleibt also vielfältig und die Strände konkurrieren mit unterschiedlichen Stärken um die Gunst der Besucher





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